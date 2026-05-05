7 cortes de pelo más buscados en Pinterest por ser favorecedores

Los cortes de pelo se inclinan por los estilos naturales y melenas con movimiento. Es importante respetar las formas, volúmenes y texturas naturales. Ante esto es que se opta por las capas, degradados y estructuras ligeras.

Así es que entre los cortes de pelo más populares nos encontramos con capas estratégicas que sirven para modular el volumen, resaltar una textura natural o facilitar un estilo versátil.

¿Cuáles son los cortes de pelo más favorecedores?

Long bob con puntas desfiladas

Este es un corte que llega a la clavícula y es muy versátil. Se evitan las líneas rectas y se suman capas ligeras en las puntas. Obtendrás un acabado suave y dinámico que evita que sea rígido.

Bob texturizado

Aquí tenemos una versión desenfadada que aporta varias capas en movimiento. Es muy versátil y de bajo mantenimiento por lo que son ideales para llevar en el día a día.

Rizado con capas invisibles

Es una gran opción para definir los rizos si alterar su forma. Este trabaja las capas de manera sutil y estratégica. El objetivo es equilibrar el volumen, definir el rizo y aportar movimiento.

Shag

En este caso se opta por el movimiento natural del cabello e incluye capas marcadas en toda la melena. Lo puedes mantener sutil con un acabado original.

Pixie con micro flequillo

Luego tenemos un corte muy requerido ya que incorpora capas y con micro flequillo. Es un estilo que enmarca el rostro, generando un efecto de "buena cara" al suavizar las facciones. Lo mejor es que se puede elegir el flequillo en función del tipo de rostro.

Con flequillo abierto

Este es un flequillo que queda ligeramente separado en el centro por lo que se puede adaptar a los diferentes largos y texturas. Es versátil y de fácil mantenimiento.

Largo con capas frontales

Por último, tenemos este estilo que es una melena larga con volumen que facilita el cabello fino. Debes incorporar capas frontales largas, que aportan movimiento y crean una sensación de mayor densidad sin renunciar a la longitud.