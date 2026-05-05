3 signos que sentirán más fuerte la Luna Llena de mayo en el amor

La Luna Llena de mayo, que tradicionalmente es conocida como la "Luna de Flores" llegará este viernes 1 de mayo para iluinar el cielo nocturno y los rincones más profundos de los signos del zodíaco.

Este fenómeno ocurre en el eje de Escorpio y Sagitario, lo que creará una tensión cósmica que nos empujará hacia buscar la verdad detrás de nuestras emociones.

Este es el momento de culminación en el que todo lo que estaba oculto saldrá a la luz y nos obligará a decidir entre la estabilidad o la expansión personal.

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Los 3 signos que sentirán la Luna Llena de mayo en el amor

Para la astrología, esta lunación representa un climax energético ideal para cerrar los ciclos tóxicos o dar un paso definitivo hacia el compromiso.

Todos sentiremos su influencia, pero la intensidad de esta Luna Llena afectará con una fuerza especial en el terreno amoroso a solo 3 signos del zodíaco, quienes vivirán una transformación importante en la forma en que aman y son amados.

La Luna Llena de mayo traerá el fin de relaciones tóxicas|Pexels: Alex Green

Escoripio

Al ser la Luna en tu signo opuesto, sentirás una sacudida emocional. Si hay algo que no has dicho por miedo a ser vulnerable, la Luna te obligará a soltarlo. Este es el momento de dejar de controlar y permitir que la intimidad real florezca.

Las parejas en crisis llegarán a un punto de no retorno, mientras que los solteros experimentarán una atracción magnética que no podrán ignorar.

Sagitario

La Luna Llena activa tu zona de asociaciones directas, es un proceso de redefinir qué libertad necesitas dentro de una relación.

Si te sientes asfixiado, podrías buscar una salida abrupta, pero si estás en el lugar correcto, tendrás el impulso de llevar el vínculo a un nivel mucho más profundo.

Algunos signos del zodíaco podrían dar el siguiente paso en sus relaciones|Pexels: Alexander Mass

Tauro

La energía de mayo pone el foco en tus necesidades de seguridad. Esta Luna Llena te invitará a evaluar si estás recibiendo el mismo valor que entregas.

Podrías enfrentar conversaciones incómodas, no temas a la confrontación, ya que es necesaria para limpiar el terreno y construir sobre bases más sólidas.