Hoy se abre el portal energético 5/5: 3 rituales para conseguir todo lo que quieras
El portal 5/5 representa un punto de conexión entre el mundo físico y el espiritual
El portal 5/5, que se abre el día 5 del mes 5 (hoy 5 de mayo), activa una energía especial que muchos creyentes del esoterismo consideran clave para manifestar cambios. Sin embargo, para aprovechar esta oportunidad, existen rituales que te ayudan a conectar con estas vibraciones y sacarles provecho. Aquí te explicamos cómo hacerlos paso a paso.
¿Qué significa el portal 5/5?
El portal 5/5 representa un punto de conexión entre el mundo físico y el espiritual, donde se abren nuevas vibraciones energéticas. De acuerdo con la numeróloga Marcela Matteucci, es una oportunidad única en el año para manifestar intenciones y propiciar cambios importantes, según explicó a Clarín.
En este contexto, se interpreta como un llamado a la evolución personal, al cambio de hábitos y a la apertura mental. Además, existen números de la suerte que pueden guiarte durante este proceso energético.
Los llamados números maestros son: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 y 99, los cuales potencian la intención y la conexión espiritual.
Acompañados de estos números espejo —relacionados con la influencia de Mercurio— se recomienda meditar, visualizar objetivos y realizar rituales para activar este portal.
2 rituales para el portal 5/5: paso a paso
1. Ritual de la hoja (liberación) Ideal para soltar estrés, preocupaciones y cargas emocionales.
- En un papel pequeño, escribe los problemas que te están afectando.
- Mézclalo con hojas secas de árbol.
- Sopla las hojas desde la palma de tus manos para dejarlas caer.
- Al final, repite: “Yo me libero de todos los problemas y me permito volver a comenzar”.
2. Ritual del 5x5 (atracción de metas) Perfecto para manifestar deseos y acelerar objetivos personales.
- En una libreta, escribe con pluma roja tu deseo en la frase: “Recibo la oportunidad de _________ que merezco”.
- Repítela cinco veces seguidas.
- Léela en voz alta para reforzar la intención.
- Cierra el cuaderno con un golpe firme y confía en la energía del proceso.
Ambos rituales buscan canalizar la energía del portal 5/5 para liberar lo negativo y atraer nuevas oportunidades, convirtiendo esta fecha en un momento clave para el crecimiento personal.