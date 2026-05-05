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Hoy se abre el portal energético 5/5: 3 rituales para conseguir todo lo que quieras

El portal 5/5 representa un punto de conexión entre el mundo físico y el espiritual

Portal 55
El portal 5/5 es un llamado a la evolución personal, el cambio y a la apertura mental.|(ESPECIAL/Gemini)

Escrito por: Alexis Ceja | DR

El portal 5/5, que se abre el día 5 del mes 5 (hoy 5 de mayo), activa una energía especial que muchos creyentes del esoterismo consideran clave para manifestar cambios. Sin embargo, para aprovechar esta oportunidad, existen rituales que te ayudan a conectar con estas vibraciones y sacarles provecho. Aquí te explicamos cómo hacerlos paso a paso.

¿Qué significa el portal 5/5?

El portal 5/5 representa un punto de conexión entre el mundo físico y el espiritual, donde se abren nuevas vibraciones energéticas. De acuerdo con la numeróloga Marcela Matteucci, es una oportunidad única en el año para manifestar intenciones y propiciar cambios importantes, según explicó a Clarín.

horóscopos
El horóscopo se ve influenciado por la lluvia de estrellas Eta Acuáridas.|(GEMINI AI)

En este contexto, se interpreta como un llamado a la evolución personal, al cambio de hábitos y a la apertura mental. Además, existen números de la suerte que pueden guiarte durante este proceso energético.

Los llamados números maestros son: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 y 99, los cuales potencian la intención y la conexión espiritual.

Acompañados de estos números espejo —relacionados con la influencia de Mercurio— se recomienda meditar, visualizar objetivos y realizar rituales para activar este portal.

2 rituales para el portal 5/5: paso a paso

1. Ritual de la hoja (liberación) Ideal para soltar estrés, preocupaciones y cargas emocionales.

  • En un papel pequeño, escribe los problemas que te están afectando.
  • Mézclalo con hojas secas de árbol.
  • Sopla las hojas desde la palma de tus manos para dejarlas caer.
  • Al final, repite: “Yo me libero de todos los problemas y me permito volver a comenzar”.

2. Ritual del 5x5 (atracción de metas) Perfecto para manifestar deseos y acelerar objetivos personales.

  • En una libreta, escribe con pluma roja tu deseo en la frase: “Recibo la oportunidad de _________ que merezco”.
  • Repítela cinco veces seguidas.
  • Léela en voz alta para reforzar la intención.
  • Cierra el cuaderno con un golpe firme y confía en la energía del proceso.

Ambos rituales buscan canalizar la energía del portal 5/5 para liberar lo negativo y atraer nuevas oportunidades, convirtiendo esta fecha en un momento clave para el crecimiento personal.

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