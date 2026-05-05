Hoy se abre el portal energético 5/5: 3 rituales para conseguir todo lo que quieras

El portal 5/5, que se abre el día 5 del mes 5 (hoy 5 de mayo), activa una energía especial que muchos creyentes del esoterismo consideran clave para manifestar cambios. Sin embargo, para aprovechar esta oportunidad, existen rituales que te ayudan a conectar con estas vibraciones y sacarles provecho. Aquí te explicamos cómo hacerlos paso a paso.

¿Qué significa el portal 5/5?

El portal 5/5 representa un punto de conexión entre el mundo físico y el espiritual, donde se abren nuevas vibraciones energéticas. De acuerdo con la numeróloga Marcela Matteucci, es una oportunidad única en el año para manifestar intenciones y propiciar cambios importantes, según explicó a Clarín.

El horóscopo se ve influenciado por la lluvia de estrellas Eta Acuáridas.|(GEMINI AI)

En este contexto, se interpreta como un llamado a la evolución personal, al cambio de hábitos y a la apertura mental. Además, existen números de la suerte que pueden guiarte durante este proceso energético.

Los llamados números maestros son: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 y 99, los cuales potencian la intención y la conexión espiritual.

Acompañados de estos números espejo —relacionados con la influencia de Mercurio— se recomienda meditar, visualizar objetivos y realizar rituales para activar este portal.

2 rituales para el portal 5/5: paso a paso

1. Ritual de la hoja (liberación) Ideal para soltar estrés, preocupaciones y cargas emocionales.

En un papel pequeño, escribe los problemas que te están afectando.

Mézclalo con hojas secas de árbol.

Sopla las hojas desde la palma de tus manos para dejarlas caer.

Al final, repite: “Yo me libero de todos los problemas y me permito volver a comenzar”.

2. Ritual del 5x5 (atracción de metas) Perfecto para manifestar deseos y acelerar objetivos personales.



En una libreta, escribe con pluma roja tu deseo en la frase: “Recibo la oportunidad de _________ que merezco”.

Repítela cinco veces seguidas.

Léela en voz alta para reforzar la intención.

Cierra el cuaderno con un golpe firme y confía en la energía del proceso.

Ambos rituales buscan canalizar la energía del portal 5/5 para liberar lo negativo y atraer nuevas oportunidades, convirtiendo esta fecha en un momento clave para el crecimiento personal.