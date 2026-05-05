3 estilos de ceja que están dominando 2026

Los estilos de ceja que se encuentran en tendencia este 2026 han dejado atrás la rigidez que se extendió por el mundo del maquillaje en los últimos años. Ahora, todo se trata de abrazar la naturalidad de cada forma.

El enfoque actual de las cejas ya no busca un diseño igual al otro, sino resaltar los rasgos únicos de cada rostro con acabados mucho más suaves y realistas que respetan la individualidad y son completamente personalizados.

Hoy te decimos cuáles son los 3 estilos de ceja básicos que te permitirán entrar al mundo de las tendencias este año, de acuerdo con los expertos en la materia.

Los 3 estilos de ceja que dominan el 2026

Cejas nano-naturales y despeinadas

Esta es la tendencia definitiva de 2026 para complementar tu look. Se trata de un estilo que apuesta por respetar la forma y el color original de las cejas, permitiendo incluso algunas pequeñas irregularidades.

Las técnicas que se utilizan son el nanoblanding, para poder crear trazos de vello individuales que rellenen los huevos sin que se note el maquillaje. El resultado es ideal para quienes buscan suavizar sus facciones con un look fresco, relajado y auténtico.

Los estilos de ceja apuntan a un look más natural|Pexels: Meruyert Gonullu

Cejas rectas

Están inspiradas en la estética coreana o K-Beauty, son las cejas que minimizan el arco para extenderse en una línea casi horizontal hacia las sienes.

Este diseño es extremadamente popular porque aporta un efecto ligting inmediato y también un aite juvenil y moderno al rostro. Incluso se ha convertido en una de las apuestas de muchas modelos en pasarela.

Este 2026 se prioriza un acabado de cejas natural|Pexels: Alena Darmel

Laminado suave o soft lamination

Aunque el laminado continúa en tendencia, este 2026 sufre unas cuantas modificaciones ya que nos olvidamos del acabado rígido y pegado a la piel para cambiarnos a una versión más actual.

Ahora, buscamos un efecto esponjoso y con volumen, pero también con movimiento natural. Esto es ideal para quienes desean cejas pobladas que luzcan cuidadas, sin exagerar. Son las que salen en todas las fotos de las redes sociales.

