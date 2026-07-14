Manualidades de Toy Story: 3 ideas para hacer tus propios juguetes clásicos usando materiales reciclados

Tanto grandes como chicos precisamos de diversas alternativas para entretenernos. Es que no todo ocurre ante las pantallas y, cortar con la estresante rutina, vienen muy bien. Es en este punto que muchos se inclinan por las manualidades como una práctica económica, creativa y que se puede compartir entre los miembros de la familia.

En este marco, las redes sociales gozan de gran protagonismo al contener tutoriales e ideas de manualidades que son muy fáciles de hacer. En esta oportunidad, una de las propuestas que se destaca está relacionada con el estreno de la quinta película de Toy Story, una saga que atrapa a niños y adultos.

Manualidades de Toy Story

Si eres fanático de Toy Story, hoy te compartimos 3 ideas muy creativas para que puedas hacer tus propios juguetes clásicos usando materiales reciclados. La primera propuesta es crear a los marcianitos de Pizza Planeta para lo cual debes seguir las siguientes instrucciones:

Materiales

1 botella plástica pequeña de agua o gaseosa (limpia y seca) o un envase de yogur bebible.

Pintura acrílica verde y azul (puedes pintar la botella por dentro colocando un chorro de pintura con unas gotas de agua, tapando y sacudiendo para que no se raye al jugar).

3 ojitos locos por marcianito.

Un trozo de cartulina azul y violeta para los detalles del traje espacial.

Un limpiapipas verde (para la antena de la cabeza).

Paso a paso

Darles color: Pinta la parte superior de la botella (el "cuello" y la tapa) de color verde para la cabeza, y la parte inferior de color azul para el traje espacial. Si usas envases pequeños, puedes pintarlos completamente de verde y vestir la mitad inferior con una tira de cartulina azul. El cinturón y el logo: Corta una fina tira de cartulina violeta y pégala alrededor del centro del cuerpo para simular el cinturón de Pizza Planeta. Puedes dibujar el pequeño planeta característico con corrector líquido o marcador blanco en su pecho. La cara: Pega los tres ojos locos alineados en la parte superior. Con un marcador negro, dibújales una amplia sonrisa de sorpresa. La antena: Haz un pequeño orificio en la tapa de la botella (con la ayuda de un adulto) y pasa un trozo corto de limpiapipas verde con una pequeña esfera de plastilina o papel en la punta.

La segunda idea propone hacer a Slinky, el perro resorte de cartón. Se trata del clásico salchicha que es ideal para jugar con el movimiento. Para avanzar con esta manualidad sigue los siguientes pasos:

Materiales

2 tubos de cartón de papel higiénico (o uno de cocina cortado a la mitad).

Tiras de cartulina marrón y beige (pueden ser recortes de cajas de té o cereal pintadas).

Pintura marrón y pincel.

Pegamento en barra o escolar.

Un cordón o hilo grueso (opcional, por si quieres pasearlo).

Paso a paso

El cuerpo y la cabeza: Pinta los dos tubos de cartón de color marrón. Uno de ellos será el cuerpo trasero y el otro lo cortaremos para hacer la cabeza y el pecho. El resorte: Corta dos tiras largas de papel o cartulina marrón de unos 3 cm de ancho. Pega los extremos en un ángulo de 90 grados y ve doblando una sobre otra alternadamente para crear un "acordeón" de papel. Este será el cuerpo flexible de Slinky. El ensamblaje: Pega un extremo del acordeón al tubo que será la parte trasera del perro, y el otro extremo al tubo delantero. Los detalles: Con cartón sobrante, dibuja y recorta las orejas caídas, las cuatro patas y la cola (puedes usar un trozo de alambre cubierto o una tira de cartulina fina). Pégalos en sus respectivos lugares. ¡No olvides dibujarle sus ojos y su gran sonrisa!

¿Cómo crear a Forky “El rey del upcycling”?

Teniendo en cuenta el furor por la nueva película de Toy Story, las manualidades no pueden dejar de lado a Forky, ya que es el ejemplo perfecto de cómo la imaginación transforma un objeto cotidiano en un compañero de aventuras inseparable:

Materiales

1 cuchara plástica (o un tenedor/cuchillo de plástico que haya quedado de algún evento, idealmente tipo spork si tienes, pero una cuchara funciona genial haciendo unos pequeños cortes en la punta).

1 limpiapipas rojo (puedes suplantarlo por lana roja o un trozo de cable flexible forrado).

Un trozo de plastilina o masa de sal de color blanco (para la base).

1 palito de helado cortado a la mitad.

Ojitos locos de diferentes tamaños (si no tienes, dibújalos en un trozo de cartón blanco y recórtalos).

Plastilina azul y roja (o marcadores) para los detalles de la cara.

Paso a paso