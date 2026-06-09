Numerología: El número secreto de tu signo y su significado
Numerología. ¿Cuál es el número secreto de tu signo del zodiaco y qué revela?.
El mundo está lleno de creencias que acaparan la atención de millones de personas. Cada una de ellas postula adivinaciones que sirven de guía a muchos a la hora de tomar decisiones, realizar cambios en sus vidas o simplemente mantenerse en calma ante ciertas situaciones.
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La Numerología y la Astrología forman parte de las creencias más arraigadas a nivel mundial mantienen una conexión especial entre ellas. Así como los fenómenos astronómicos pueden influir en la vida de las personas, según su fecha de nacimiento, también lo hacen los números que las acompañan a lo largo de su estadía en la Tierra.
¿Número secreto en los signos?
Es en esta relación que se hace referencia a los números ocultos de los 12 signos del zodiaco. Se trata de números que tienen un rol preponderante en la personalidad de las personas, pero también en su destino.
@lassandovals En este episodio, la experta Lourdes Joan Loubriel, no solo explica cómo funciona la numerología, si no tambien los números que cada una lleva por nacimiento y los números que tenemos juntas. ¿Qué te gustaría saber sobre esta disciplina? #lassandoval #podcast #numerologia ♬ sonido original - Las Sandoval
Descubrir estos números secretos es posible si sumamos las letras que componen el nombre de cada signo del zodiaco y se las va sumando hasta llegar a un número de un solo dígito. Este es el que regirá la energía espiritual de ese signo y a través del cual podremos conocer cuáles son los más intuitivos, impulsivos, racionales o sensibles.
Signos y su número secreto
Teniendo en cuenta que cada letra posee un valor determinado, la Numerología le da relieve a la vibración numérica de ellas y revela así la misión de vida que las personas tienen, según su signo del zodiaco. A continuación, tomando estos datos de esta creencia y la Astrología, se dan a conocer los números secretos de cada signo y su significado:
- Aries: Su número secreto es el 9, que significa dinamismo y liderazgo emprendedor; su desafío es canalizar la impulsividad y aprender a brindar afecto desinteresado.
- Tauro: Su número secreto es el 7 y significa introspección, análisis y sabiduría; lo invita a buscar el equilibrio interno y confiar en su intuición por encima de lo material.
- Géminis: Su número secreto es el 5 cuyo significado es movimiento constante, elocuencia y curiosidad intelectual; su misión es mantenerse receptivo al aprendizaje permanente.
- Cáncer: Su número secreto es el 9, que significa profunda sensibilidad y empatía; su crecimiento espiritual se potencia al rodearse de entornos artísticos y creativos.
- Leo: Su número secreto es el 6, y significa responsabilidad social y servicio comunitario; le recuerda que debe liderar con compasión y generosidad para inspirar a otros.
- Virgo: Su número secreto es el 2, cuyo significado es templanza, paciencia y autodisciplina; su gran lección es suavizar el perfeccionismo y aprender a fluir con las circunstancias.
- Libra: Su número secreto es el 7, que significa búsqueda interior y respuestas trascendentales; lo impulsa a profundizar en sus emociones para consolidar vínculos con sentido espiritual.
- Escorpio: Su número secreto es el 6, y significa magnetismo, intensidad y reserva; su propósito es transmutar el control para convertirse en un guía protector y positivo.
- Sagitario: Su número secreto es el 4, cuyo significado es estructura, constancia y bases sólidas; actúa como un cable a tierra que lo ayuda a planificar de manera realista para cumplir sus metas.
- Capricornio: Su número secreto es el 9, que significa balance entre lo profesional y lo afectivo; le advierte que el éxito material debe complementarse con el cuidado de sus lazos sentimentales.
- Acuario: Su número secreto es el 8, y significa abundancia, poder y manejo estratégico; su misión es gestionar el liderazgo y los recursos con ética para el bien común.
- Piscis: Su número secreto es el 6, cuyo significado es compasión, intuición y solidaridad; su lección clave es aprender a poner límites saludables para ayudar a otros sin absorber sus dolores.