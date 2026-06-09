Numerología: El número secreto de tu signo y su significado

El mundo está lleno de creencias que acaparan la atención de millones de personas. Cada una de ellas postula adivinaciones que sirven de guía a muchos a la hora de tomar decisiones, realizar cambios en sus vidas o simplemente mantenerse en calma ante ciertas situaciones.

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La Numerología y la Astrología forman parte de las creencias más arraigadas a nivel mundial mantienen una conexión especial entre ellas. Así como los fenómenos astronómicos pueden influir en la vida de las personas, según su fecha de nacimiento, también lo hacen los números que las acompañan a lo largo de su estadía en la Tierra.

¿Número secreto en los signos?

Es en esta relación que se hace referencia a los números ocultos de los 12 signos del zodiaco. Se trata de números que tienen un rol preponderante en la personalidad de las personas, pero también en su destino.

Descubrir estos números secretos es posible si sumamos las letras que componen el nombre de cada signo del zodiaco y se las va sumando hasta llegar a un número de un solo dígito. Este es el que regirá la energía espiritual de ese signo y a través del cual podremos conocer cuáles son los más intuitivos, impulsivos, racionales o sensibles.

Signos y su número secreto

Teniendo en cuenta que cada letra posee un valor determinado, la Numerología le da relieve a la vibración numérica de ellas y revela así la misión de vida que las personas tienen, según su signo del zodiaco. A continuación, tomando estos datos de esta creencia y la Astrología, se dan a conocer los números secretos de cada signo y su significado:

