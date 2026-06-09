Vidente AFIRMA que habrá invasión alienígena durante la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, y asegura que abducirán a IMPORTANTE futbolista brasileño

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ iniciará este jueves 11 de junio, sin embargo, una vidente brasileña se ha vuelto viral luego de que asegurara que, durante la justa veraniega se dará una invasión alienígena, y que, además, dos seleccionados del Scratch Du Oro serán abducidos; de acuerdo con la mujer, el par de futbolistas que serán secuestrados por estos seres de otros planetas serán, Vinicius Jr y Neymar.

Te puede interesar: La inquietante profecía de Baba Vanga que podría ocurrir durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™

De acuerdo con esta vidente, ella ya habría tenido contacto con los alienígenas, y que la fecha en la que se podría dar la invasión de estos seres de otro planeta, galaxia o universo, será el 24 de junio hora de Miami, y que será en Estados Unidos, específicamente en Las Vegas, donde se llevará a cabo la abducción de Neymar y de Vinicius Jr.

Partidos de la Fase de Grupos de Brasil en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

El Joga Bonito pertenece al Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM a lado de Marruecos, Haití y Escocia. Los dirigidos por Carlo Ancelotti jugarán todos sus cotejos en territorio estadounidense: En el MetLife Stadium en Nueva Jersey, Lincoln Financial Field, Filadelfia y en el Hard Rock Stadium Miami.

¿En qué partido podrían ser abducidos Neymar y Vinicius Junior por los alienígenas?

Carletto enfrentará a Escocia el miércoles 24 de junio de 2026 en el Hard Rock Stadium, Miami en Estados Unidos, por lo que, si la fecha de la vidente es correcta, ese día será cuando Vinicius Jr y Neymar podrían ser secuestrados por los alienígenas. Esta noticia ha causado tal revuelo en el territorio de la nación de la Canarinha, que comerciantes han comenzado a vender souvenirs de extraterrestres.

¿Neymar sí irá a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Neymar podrá tener su Last Dance en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM , sin embargo, las alarmas saltaron cuando el exjugador del Barcelona fue diagnosticado con una lesión de grado 2 en el gemelo derecho mientras seguía con su actividad en el Santos de Brasil.

En un inicio este problema físico no fue considerado de peligro extremo, pero, sí hizo que el cuerpo técnico de la Selección de Brasil lo manejara con mucha cautela y que su recuperación rumbo a la justa veraniega, fuera efectiva. El 10 del Santos se incorporó con el Scratch Du Oro y desde entonces ha permanecido bajo el cuidado y la supervisión constante.

De hecho, el extremo no vio minutos en los compromisos amistosos que tuvo el país del Joga Bonito y se enfocó principalmente en tener varias sesiones de fisioterapia y trabajo en solitario específico, esto con el objetivo de poder acelerar su recuperación, pero sin poner en riesgo su participación en la competencia veraniega de futbol.

