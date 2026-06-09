Cómo disimular las “líneas de marioneta” con maquillaje y lucir más joven

El maquillaje no solo es una manera de expresarnos, sino también una excelente herramienta para enfatizar las facciones, realzar nuestros rasgos favoritos o disimular aquellos que no nos encantan. A continuación te compartimos algunos tips para disimular las "líneas de marioneta" con pocos productos y de manera rápida, en caso de que estas marcas se hayan hecho presentes en tu rostro y quieras camuflarlas sin tener que recurrir a tratamientos estéticos.

Por qué salen las "líneas de marioneta"

Las llamadas líneas de marioneta son las líneas de expresión que se forman a partir de las comisuras de tu boca con dirección a la barbilla; literalmente, obtienen su nombre porque recuerdan un poco al mecanismo mediante el cual los títeres mueven la mandíbula.

La mayoría de las personas llega a tener estas líneas de expresión en algún momento de su vida, pues son un signo de envejecimiento; comúnmente comienzan a aparecer alrededor de los 40 años, de acuerdo con Cleveland Clinic. Entre las causas se encuentra la pérdida de colágeno y elastina, que ocurre conforme nuestra edad avanza.

Sin embargo, hay quienes son más propensas a presentar líneas de marioneta a menor edad por hábitos como fumar o no usar protector solar.

Cómo ocultar las "líneas de marioneta" con maquillaje

Existen diferentes técnicas para poder disimular las líneas de marioneta con maquillaje. Por ejemplo, la creadora de contenido KimLightUpYourFace, especializada en maquillaje para mujeres mayores de 50, da la siguiente recomendación que aplica para las líneas de marioneta y líneas nasogenianas (que van de la nariz hacia las comisuras de los labios).



Consigue un corrector que sea uno o dos tonos más claro que tu base de maquillaje, y una brocha pequeñita. Aplicando el corrector con la brocha, dibuja una línea muy fina a lo largo de la parte interna de las líneas de expresión. Este simple truco con el corrector crea un efecto con las sombras para que las líneas de expresión sean menos visibles.

La creadora de contenido y maquillista profesional Erika Taylor también recomienda el uso de corrector, pero ella lo aplica al mínimo sobre las líneas de expresión y con un producto líquido. Luego de difuminar, aplica polvo compacto y spray fijador hidratante.