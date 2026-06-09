Cuál es el tipo de pintura que debes poner en tu casa para que se mantenga fresca en el verano

Estamos a tan pocos días de la llegada del verano; y esto traerá aparejado que se hagan notar las altas temperaturas en muchos puntos de México y que también se deba incrementar el uso de los aires acondicionados. Sin embargo, son quieres gastar demasiado dinero durante esta etapa, los expertos recomiendan en aplicar una pintura para las paredes del hogar que así podrás mantener fresco el ambiente sin tener que gastar tanto dinero en la tarifa de la luz eléctrica o en el uso de estos electrodomésticos.

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Si bien falta poco más de dos semanas de la llegada del verano, las altas temperaturas y la ola de calor ya se irá sintiendo en muchas ciudades, y que se hará sentir no sólo en la calle sino en nuestro hogar; que los ambientes dentro de la casa se tornarán más calurosos. Una de las maneras de poder mantener frescos estos espacios es encendiendo el aire acondicionado, pero esto implica un gasto de dinero importante.

Quién realizó este estudio

Hay varias maneras de poder mantener fresco durante el verano nuestro hogar sin la necesidad de encender el aire acondicionado y esto es mediante el uso de una pintura que se caracteriza por aportar frescura a todos los espacios de la casa. De esta manera, un grupo de investigadores de la Universidad de la ciudad de Hong Kong han elaborado un estudio que se destaca por haber diseñado un revestimiento para casas y edificios que son capaces de enfriar superficies y generar una cierta cantidad de electricidad cada vez que llueve.

Cuál es el tipo de pintura que debes aplicar para mantener fresco el hogar en verano

Los investigadores han llamado a este nuevo método ‘pintura inteligente’ y que destaca por la capacidad de capturar la humedad ambiental y es una pintura que es capaz de reflejar, de acuerdo a sus creadores, el 95% de la energía solar incidente sobre las superficies del edificio. Lo que hará esto es que la radiación será absorbida por los tejados y las fachadas, ayudando a enfriar los ambientes del hogar y de lograr temperaturas hasta de 9.5°C.

Otra de las características que tiene esta pintura inteligente capaz de enfriar los espacios del hogar es que captará pequeñas cantidades de energía eléctrica cuando incide en la lluvia. Lo mejor es que puede aplicarse como una simple pintura en fachadas, terrazas y azoteas; no necesitando tampoco de mano de obra.