5 diseños de piñatas caseras de Rubble de Paw Patrol para celebrar los cumpleaños de los niños
Son muy fáciles de hacer y les encantará a todos, sumado a que no necesitarás de muchos materiales para esta piñata.
No hay dudas que una de las series animadas más vistas por los más pequeños es ‘Paw Patrol’, que cuenta la historia de seis perritos de rescate que son dirigidos por un chico experto en tecnología y en donde tienen una gran cantidad de aventuras. Es por eso, que cada uno de estos personajes se ha convertido en la temática de muchos cumpleaños infantiles, y a continuación te dejaremos cinco ideas para hacer una piñata sobre Rubble y que serán muy fáciles de hacer.
Noticias Bajío del 8 de junio 2026
Entre los personajes más queridos dentro de ‘Paw Patrol’ es Rubble, un cachorro de 5 años que se dedica a la construcción y sus funciones principales están abocadas a construir estructuras, demolerlas y usar muchas maquinarias para. En cuanto a sus características, es glotón, alegre, tiene mucha imaginación y es por eso que se ha convertido en una temática muy buscada por los más chicos para la decoración de las fiestas.
No hay dudas que una de las temáticas más buscadas durante las fiestas infantiles es de Paw Patrol y es que así como se pueden elegir todos los personajes; hay quienes tendrán la difícil tarea de hacerse cargo de la piñata. Para no gastar dinero de más, te vamos a dar cinco diseños caseros que son muy fáciles de hacer sobre Rubble y que quedará ideal para cualquier cumpleaños.
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5 diseños de piñatas de Rubble de Paw Patrol
@piata.fest Piñata Rubble de Paw Patrol, vean que bonito nos quedo y a nuestra clienta le encanto 💛🐾🔧 Y agradecemos sus recomendaciones ✨🌸🩷 #piñatafest #piñata #piñataspersonalizadas #pawpatrol #rubble ♬ son original - Nick Jr. en Español
- El escudo de Construcción de Rubble: Este diseño tiene la forma original del escudo oficial de Rubble (el símbolo del hueso con una llave inglesa dentro del escudo) y para eso, deberás cortar dos tapas de cartón con la forma del escudo y unirlas con una tira lateral; forrar el fondo con papel crepé amarillo; modelar en el centro con relieve de cartón y la llave inglesa; agregar una imagen pequeña de Rubble en una esquina como detalle final
- Torta temática de Rubble: Se caracteriza por ser una piñata redonda de dos pisos que simula una torta de cumpleaños de construcción. Tendrás que usar dos cajas redondas de diferentes tamaños; la base interior se decora con franjas negras y amarillos; el piso superior se forra de color marrón con manchas y coronar la cima con la cara de Rubble
- Huella de perrito sorpresa: Este diseño tiene una forma de una huella de un perro gigante, donde cada almohadilla tiene un diseño diferente. Para hacerla, deberás armar la base con la forma de la almohadilla principal y cuatro círculos más pequeños, forrar la estructura con papel crepé amarillo y marrón; en la almohadilla grande pegar la cara de Rubble y en los deditos colocar elementos de su universo
- Cono de construcción gigante: Es otro de los diseños relacionados con Rubble de Paw Patrol que tiene forma de un cono tráfico naranja, donde este personaje está escondido adentro y solo asoma la punta. Para hacerlo, deberás enrollar una cartulina grande o cartón flexible para armar el cono y pegarle una base cuadrada; forrar todo el cono con papel crepé naranja y añadir la clásica tira blanca reflectante; fijar la cabeza de Rubble en la puntadel cono
- Piñata de neumático de construcción: Tiene un agujero en el centro que simula una llanta gigante de su excavadora. Para eso, tendrás que usar dos círculos grandes de cartón con un círculo calado en el centro y unirlas con tiras anchas; forrar todo el exterior con papel crepé negro agregando tiras de cartón pequeñas para simular el relieve y los dientes de la rueda de tractor; cruzar un hilo invisible por el centro para colgar una figura de Rubble en cartulina