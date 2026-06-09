5 diseños de piñatas caseras de Rubble de Paw Patrol para celebrar los cumpleaños de los niños

No hay dudas que una de las series animadas más vistas por los más pequeños es ‘Paw Patrol’, que cuenta la historia de seis perritos de rescate que son dirigidos por un chico experto en tecnología y en donde tienen una gran cantidad de aventuras. Es por eso, que cada uno de estos personajes se ha convertido en la temática de muchos cumpleaños infantiles, y a continuación te dejaremos cinco ideas para hacer una piñata sobre Rubble y que serán muy fáciles de hacer.

Noticias Bajío del 8 de junio 2026

Entre los personajes más queridos dentro de ‘Paw Patrol’ es Rubble, un cachorro de 5 años que se dedica a la construcción y sus funciones principales están abocadas a construir estructuras, demolerlas y usar muchas maquinarias para. En cuanto a sus características, es glotón, alegre, tiene mucha imaginación y es por eso que se ha convertido en una temática muy buscada por los más chicos para la decoración de las fiestas.

No hay dudas que una de las temáticas más buscadas durante las fiestas infantiles es de Paw Patrol y es que así como se pueden elegir todos los personajes; hay quienes tendrán la difícil tarea de hacerse cargo de la piñata. Para no gastar dinero de más, te vamos a dar cinco diseños caseros que son muy fáciles de hacer sobre Rubble y que quedará ideal para cualquier cumpleaños.

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5 diseños de piñatas de Rubble de Paw Patrol