11 ideas de maquillaje social para usar en la noche: quedan a cualquier tono de piel

¿Vas a salir con tus amigas y no sabes cómo maquillarte? Estas 11 ideas de maquillaje estilo social para la noche pueden inspirarte a crear un look con tu propio sello. Además, favorecen a cualquier tono de piel y te decimos qué tipo de personalidad va mejor con cada uno. Checa las propuestas a continuación.

Las mejores ideas de maquillaje social para la noche

Smokey eyes clásico en negro o café profundo: difumina sombra oscura en el párpado móvil, intensifica la cuenca y delinea al ras de las pestañas; equilibra con labios nude y piel luminosa. Va perfecto con personalidades seguras, elegantes y con presencia fuerte.

Así luce el maquillaje Smokey eyes clásico en negro o café profundo.|(ESPECIAL/Pinterest)

Ojos en tonos bronce metálico: aplica sombra bronce satinada en el párpado, ilumina el lagrimal y define con máscara; combina con gloss transparente. Ideal para personalidades cálidas, sociables y carismáticas.

Usa un maquillaje bronce metálico para una fiesta de noche.|(ESPECIAL/Pinterest)

Delineado gráfico sutil: traza un delineado negro o café ligeramente extendido y deja el resto del maquillaje suave y fresco; acompaña con labios rosados. Funciona con personalidades modernas, creativas y seguras.

Maquillaje con delineado.|(ESPECIAL/Pinterest)

Piel glow + labios rojos: trabaja una base luminosa, rubor natural y aplica labial rojo clásico bien definido; deja los ojos neutros. Perfecto para personalidades sofisticadas y magnéticas.

Estas ideas de maquillaje social de noche.|(EPECIAL/Pinterest)

Sombras en tonos vino o ciruela: difumina en la cuenca y esquina externa para dar profundidad sin endurecer; labios nude o malva suave. Ideal para personalidades intensas y misteriosas.

Combina tu maquillaje de noche con sombras en tonos vino o ciruela.|(ESPECIAL/Pinterest9

Maquillaje monocromático en tonos durazno : usa el mismo tono en ojos, mejillas y labios para armonía total; aporta frescura nocturna con iluminador sutil. Va con personalidades románticas y dulces .

: usa el mismo tono en ojos, mejillas y labios para armonía total; aporta frescura nocturna con iluminador sutil. Va con personalidades y . Dorado suave con pestañas protagonistas: coloca sombra dorada ligera y enfoca el impacto en pestañas largas y voluminosas; labios gloss. Perfecto para personalidades glam sin exagerar.

Elmaquillaje de noche tipo social que te encantará.|(ESPECIAL/Pinterest)

Look marrón chocolate difuminado : sustituye el negro por café profundo para un efecto elegante y menos dramático; combínalo con labios nude cálidos. Ideal para personalidades clásicas y discretas .

: sustituye el negro por café profundo para un efecto elegante y menos dramático; combínalo con labios nude cálidos. Ideal para personalidades y . Cut crease suave en tonos neutros: marca ligeramente la cuenca para abrir la mirada y añade brillo en el centro del párpado; labios en rosa viejo. Funciona con personalidades detallistas y perfeccionistas.

Mira estas ideas de maquillaje social de noche para una fiesta.|(ESPECIAL/Pinterest)

Delineado esfumado + labios berry : difumina lápiz oscuro en la línea superior e inferior y equilibra con labial tono frutos rojos . Va con personalidades audaces y sensuales.

: difumina lápiz oscuro en la línea superior e inferior y . Va con personalidades audaces y sensuales. Minimalismo sofisticado: piel impecable, cejas definidas, máscara de pestañas y labial nude satinado; el secreto está en el acabado pulido. Ideal para personalidades elegantes, reservadas y con estilo effortless.

Cuáles son los colores de maquillaje lucen mejor en la noche

Para que combines bien tu maquillaje y luzcas moderna, elige colores que estén de moda de noche, como los tonos metálicos, labios rojos, delineado indie-sleaze, Grillet gel, según recomienda la revista de moda Glamour.

