inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

11 ideas de maquillaje social para usar en la noche: quedan a cualquier tono de piel

Dale un cambio a tu estilo con estos diseños que se han hecho tendencia y que lucen espectacular

maquillaje social de noche ideas
Con estos diseños e ideas de maquillaje social, tendrás suficiente para un montón de fiestas.|(ESPECIAL/Pinterest)
Notas,
Estilo de vida

Escrito por: Alexis Ceja | DR

¿Vas a salir con tus amigas y no sabes cómo maquillarte? Estas 11 ideas de maquillaje estilo social para la noche pueden inspirarte a crear un look con tu propio sello. Además, favorecen a cualquier tono de piel y te decimos qué tipo de personalidad va mejor con cada uno. Checa las propuestas a continuación.

Las mejores ideas de maquillaje social para la noche

  • Smokey eyes clásico en negro o café profundo: difumina sombra oscura en el párpado móvil, intensifica la cuenca y delinea al ras de las pestañas; equilibra con labios nude y piel luminosa. Va perfecto con personalidades seguras, elegantes y con presencia fuerte.
maquillaje de noche
Así luce el maquillaje Smokey eyes clásico en negro o café profundo.|(ESPECIAL/Pinterest)

  • Ojos en tonos bronce metálico: aplica sombra bronce satinada en el párpado, ilumina el lagrimal y define con máscara; combina con gloss transparente. Ideal para personalidades cálidas, sociables y carismáticas.
maquillaje de noche bronce metálico
Usa un maquillaje bronce metálico para una fiesta de noche.|(ESPECIAL/Pinterest)

  • Delineado gráfico sutil: traza un delineado negro o café ligeramente extendido y deja el resto del maquillaje suave y fresco; acompaña con labios rosados. Funciona con personalidades modernas, creativas y seguras.
maquillaje de noche ideas
Maquillaje con delineado.|(ESPECIAL/Pinterest)

  • Piel glow + labios rojos: trabaja una base luminosa, rubor natural y aplica labial rojo clásico bien definido; deja los ojos neutros. Perfecto para personalidades sofisticadas y magnéticas.
maquillaje de noche ideas
Estas ideas de maquillaje social de noche.|(EPECIAL/Pinterest)

  • Sombras en tonos vino o ciruela: difumina en la cuenca y esquina externa para dar profundidad sin endurecer; labios nude o malva suave. Ideal para personalidades intensas y misteriosas.
maquillaje de noche ideas ideas
Combina tu maquillaje de noche con sombras en tonos vino o ciruela.|(ESPECIAL/Pinterest9

  • Maquillaje monocromático en tonos durazno: usa el mismo tono en ojos, mejillas y labios para armonía total; aporta frescura nocturna con iluminador sutil. Va con personalidades románticas y dulces.
  • Dorado suave con pestañas protagonistas: coloca sombra dorada ligera y enfoca el impacto en pestañas largas y voluminosas; labios gloss. Perfecto para personalidades glam sin exagerar.
maquillaje social de noche
Elmaquillaje de noche tipo social que te encantará.|(ESPECIAL/Pinterest)

  • Look marrón chocolate difuminado: sustituye el negro por café profundo para un efecto elegante y menos dramático; combínalo con labios nude cálidos. Ideal para personalidades clásicas y discretas.
  • Cut crease suave en tonos neutros: marca ligeramente la cuenca para abrir la mirada y añade brillo en el centro del párpado; labios en rosa viejo. Funciona con personalidades detallistas y perfeccionistas.
ideas de maquillaje de noche
Mira estas ideas de maquillaje social de noche para una fiesta.|(ESPECIAL/Pinterest)

  • Delineado esfumado + labios berry: difumina lápiz oscuro en la línea superior e inferior y equilibra con labial tono frutos rojos. Va con personalidades audaces y sensuales.
  • Minimalismo sofisticado: piel impecable, cejas definidas, máscara de pestañas y labial nude satinado; el secreto está en el acabado pulido. Ideal para personalidades elegantes, reservadas y con estilo effortless

Cuáles son los colores de maquillaje lucen mejor en la noche

Para que combines bien tu maquillaje y luzcas moderna, elige colores que estén de moda de noche, como los tonos metálicos, labios rojos, delineado indie-sleaze, Grillet gel, según recomienda la revista de moda Glamour.

Tags relacionados
Belleza Tendencias

Galerías y Notas Azteca UNO