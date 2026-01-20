TODOS los mayores de 50 años deberían comer este alimento para fortalecer su memoria

Existen ciertos aspectos del cuerpo a los que es indispensable prestar más atención a partir de los 50 años . Uno de ellos es la memoria, pues conforme avanza la edad, comienzan a presentarse señales de que ya no funciona al 100%, como lo son los olvidos en rutinas cotidianas o la dificultad para concentrarse haciendo cosas que no requieren tanto esfuerzo.

Sin embargo, no en todos los casos se trata de síntomas por alguna enfermedad de importancia y estos rasgos pueden mejorar cuando se les atiende de forma oportuna. Y una excelente opción para cuidar esta función tan crucial del cerebro, consiste simplemente en incluir un solo alimento a la dieta diaria: las pasas.

¿Por qué las pasas son buenas para la memoria?

Lo primero que hay que saber, es que las pasas son un fruto seco con alto contenido en fenoles, que son antioxidantes buenos para la actividad cerebral y podrían prevenir enfermedades como el Alzheimer, según un artículo de Very Well Mind.

Las pasas son excelentes para la memoria|Freepik

Por lo que tal como recomienda un estudio de National Library of Medicine, consumir una porción de pasas al día, es una forma de dotar al cuerpo de estas sustancias y "blindar" al organismo del deterioro cognitivo propio de la edad. Adicionalmente, es también un aliado para mejorar la coordinación motriz y la atención, todo ya que tal como explica Edublox, otro de sus compuestos es el boro.

3 beneficios de comer pasas que quizá no conocías

A pesar de que a muchas personas les desagrada este alimento y hasta es "excluido" de las recetas, este ingrediente es un gran aliado, no solo para la memoria, sino para la salud en general .

Comer una porción de pasas al día tiene múltiples beneficios para la salud en general|Freepik