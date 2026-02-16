12 diseños de uñas vino con dorado que quedan perfectas en cortas o largas

El color vino en uñas resalta un significado de sofisticación y misterio, pero cuando lo combinas con dorado, puede potenciarse aún más. Por eso, si quieres darle un nuevo estilo a tu manicura , puedes intentarlo con alguno de estos 12 diseños que quedan perfectos tanto en uñas cortas como largas.

Uno por uno, los mejores diseños de uñas vino con dorado que se ven hermosas

Vino clásico con línea dorada minimalista (cortas) : Aplica esmalte color vino como base y, cuando seque, traza una línea fina dorada en vertical o diagonal con un pincel delgado o cinta nail art. Es elegante y discreto, ideal para oficina. Combina perfecto con blazer negro, beige o conjuntos monocromáticos.

El estilo clásico de las uñas doradas con vino.|(ESPECIAL/Pinterest)

Francesa vino con punta dorada (cortas) : Pinta toda la uña en tono vino y delinea la punta con esmalte dorado metálico. Es moderna y estiliza las manos. Queda divina con vestidos ajustados, looks formales o outfits en tonos neutros.

Uñas vino mate con foil dorado (largas) : Aplica esmalte vino mate y coloca pequeños toques de papel foil dorado sobre algunas zonas para un efecto irregular y glam. Perfectas para eventos de noche. Van increíble con vestidos negros

¿Cuál de estos dos diseños de uñas te gusta más?|(ESPECIAL/Pinterest)

Diseño mármol vino con vetas doradas (largas) : Usa base vino y, con un pincel fino, crea vetas irregulares en dorado para simular mármol. Es sofisticado y llamativo. Ideal con outfits elegantes, como conjuntos en tonos crema o champagne.

Vino con glitter dorado degradado (cortas) : Pinta la uña en vino y aplica glitter dorado desde la punta hacia el centro difuminándolo. Es femenino y festivo. Combina con looks para fiesta, jumpsuits o vestidos metálicos.

Con pequeños detalles de dorado, las uñas cambian.|(ESPECIAL/Pinterest)

Uñas vino con media luna dorada (cortas) : Deja la base natural o píntala en vino y agrega una media luna dorada en la parte inferior. Es un diseño retro chic. Perfecto con ropa vintage o conjuntos en tonos tierra.

Vino con pedrería dorada discreta (largas) : Aplica esmalte vino brillante y coloca pequeñas piedras doradas en una uña de acento. Es glam sin exagerar. Va muy bien con vestidos de noche o conjuntos en tonos oscuros.

Diseño geométrico vino y dorado (largas) : Divide la uña en secciones usando cinta y pinta algunas áreas en dorado sobre base vino. Es moderno y sofisticado. Ideal con looks estructurados, como trajes sastre.

Vino perlado con detalles dorados finos (cortas) : Usa esmalte vino con acabado perlado y agrega líneas finas doradas en una o dos uñas. Es delicado y elegante. Combina con blusas satinadas o outfits románticos.

Las uñas vino con dorado se ven hermosas en cortas.|(ESPECIAL/Pinterest)

Uñas almendradas vino con encapsulado dorado (largas) : Sobre uñas largas en forma almendra, coloca hojuelas doradas encapsuladas en gel sobre base vino. Es impactante y lujoso. Perfectas para bodas, galas o vestidos largos.

Vino con diseño floral dorado (cortas) : Aplica base vino y dibuja pequeñas flores doradas en una uña por mano con pincel fino o stamping. Es femenino y delicado. Va precioso con vestidos florales o tonos pastel.

: Aplica base vino y dibuja pequeñas flores doradas en una uña por mano con pincel fino o stamping. Es femenino y delicado. Va precioso con vestidos florales o tonos pastel. Vino oscuro con efecto espejo dorado (largas): Pinta las uñas en vino profundo y agrega polvo efecto espejo dorado en una uña de acento. Es moderno y llamativo. Combina con outfits total black, cuero o looks nocturnos.

Qué significado tiene llevar uñas vino con dorado, según la psicología

Tanto el color vino como el dorado están relacionados con la moda, la elegancia y la discreción, según Vogue; sin embargo, desde la perspectiva de la psicología del color, estos dos tonos pueden transmitir más de lo que aparentan.

De acuerdo con el portal Octet Design Journal, los tonos burdeos —como el vino— representan lujo, sofisticación, profundidad y refinamiento. Si te gusta este color, tienes inclinación por una atmósfera acogedora y reconfortante, con sentimientos de pasión, fuerza y ambición. Por su parte, el dorado va más allá: simboliza riqueza, éxito, optimismo y prosperidad.