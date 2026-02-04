Una de las fechas más esperadas por todos los enamorados finalmente llegó: ¡El Día de San Valentín! Si aún no cuentas con el diseño ideal para esta época del año. ¡No te preocupes! A continuación, te compartimos 16 modelos aesthetic, ideales para este 14 de febrero de 2026. Checa estos diseños que van desde corazones pequeños y súper minimalistas hasta acabados con tonos elegantes, sofisticados e, incluso, góticos.

16 diseños de uñas aesthetic para San Valentín 2026: modelos con corazones discretos y tonos sofisticados que enamoran

Las posibilidades en el mundo de la manicura son infinitas. Por ello, te compartimos algunas inspiraciones para todos los gustos:



Corazones pequeños: Los corazones no pueden faltar. Dado que la tendencia de este año es el minimalismo, ¿qué tal probar con algunos estampados pequeños? Tus uñas se verán hermosas, sofisticadas y muy ad hoc con la ocasión. Checa estas 4 inspiraciones:

Corazones en ojo de gato: Mezclar diseños es lo mejor. Intenta un ojo de gato romántico. Ya sea que uses este efecto como base, acompañado de algunos corazones, o utilices la técnica para crear uno que otro corazón. Si eliges la segunda, tendrás un acabado más 3D. Deja volar tu imaginación con estas 4 ideas:

French nails con corazones: Las french nails son un estilo 100% clásico. Dale ese twist romántico y aesthetic al incorporar mini corazones en tu diseño, ya sea sobre la franja o fuera de la misma. Si lo prefieres, haz la línea con los mismos corazones. ¡Posibilidades hay muchas! Aquí, te compartimos 4 modelos:

Corazones góticos: Si lo tuyo no son los tonos rosados o rojizos, no te preocupes. San Valentín es la época ideal para usar los míticos corazones góticos en tu manicura. Sólo un consejo: no los uses en todas las uñas, ya que puedes terminar con un diseño sobrecargado y extravagante. Te recomendamos usar estos corazones en una o dos uñas y el resto lisas o con efectos más sencillos. ¿Qué te parecen estas 4 ideas?