16 diseños de uñas aesthetic para San Valentín 2026: modelos con corazones discretos y tonos sofisticados que enamoran

Checa estos 16 diseños de uñas aesthetic, ideales para San Valentín 2026: modelos con corazones discretos y en tonos sofisticados y elegantes para el 14 de febrero.

16 diseños de uñas aesthetic para San Valentín 2026
¿Sin inspiración para tus uñas de San Valentín? Checa estos 16 diseños que te harán ver 100% aesthetic| Crédito: Pinterest
Escrito por:  Daniela Arvizu

Una de las fechas más esperadas por todos los enamorados finalmente llegó: ¡El Día de San Valentín! Si aún no cuentas con el diseño ideal para esta época del año. ¡No te preocupes! A continuación, te compartimos 16 modelos aesthetic, ideales para este 14 de febrero de 2026. Checa estos diseños que van desde corazones pequeños y súper minimalistas hasta acabados con tonos elegantes, sofisticados e, incluso, góticos.

16 diseños de uñas aesthetic para San Valentín 2026: modelos con corazones discretos y tonos sofisticados que enamoran

Las posibilidades en el mundo de la manicura son infinitas. Por ello, te compartimos algunas inspiraciones para todos los gustos:

  • Corazones pequeños: Los corazones no pueden faltar. Dado que la tendencia de este año es el minimalismo, ¿qué tal probar con algunos estampados pequeños? Tus uñas se verán hermosas, sofisticadas y muy ad hoc con la ocasión. Checa estas 4 inspiraciones:
Corazones pequeños - diseños de uñas aesthetic para San Valentín 2026
|Crédito: Pinterest

  • Corazones en ojo de gato: Mezclar diseños es lo mejor. Intenta un ojo de gato romántico. Ya sea que uses este efecto como base, acompañado de algunos corazones, o utilices la técnica para crear uno que otro corazón. Si eliges la segunda, tendrás un acabado más 3D. Deja volar tu imaginación con estas 4 ideas:
Corazones en ojo de gato - diseños de uñas aesthetic para San Valentín 2026
|Crédito: Pinterest

  • French nails con corazones: Las french nails son un estilo 100% clásico. Dale ese twist romántico y aesthetic al incorporar mini corazones en tu diseño, ya sea sobre la franja o fuera de la misma. Si lo prefieres, haz la línea con los mismos corazones. ¡Posibilidades hay muchas! Aquí, te compartimos 4 modelos:
French nails con corazones - diseños de uñas aesthetic para San Valentín 2026
|Crédito: Pinterest

  • Corazones góticos: Si lo tuyo no son los tonos rosados o rojizos, no te preocupes. San Valentín es la época ideal para usar los míticos corazones góticos en tu manicura. Sólo un consejo: no los uses en todas las uñas, ya que puedes terminar con un diseño sobrecargado y extravagante. Te recomendamos usar estos corazones en una o dos uñas y el resto lisas o con efectos más sencillos. ¿Qué te parecen estas 4 ideas?
Corazones góticos - diseños de uñas aesthetic para San Valentín 2026
|Crédito: Pinterest

