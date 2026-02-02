Los 3 cortes de pelo rizado u ondulado que te hacen ver más jóvenes y son muy fáciles de mantener

Recientemente, hablamos sobre los cortes de pelo que se destacan por ayudarnos a lucir más jóvenes, además de ser alternativas muy fáciles de mantener, aunque gran parte de las opciones que te proporcionamos son recomendadas para melenas lacias.

Es así que en está ocasión, te traemos alternativas que puedes seleccionar, ya que fácilmente se adaptan al pelo rizado u ondulado. Toma nota de todas las alternativas que te vamos a compartir al respecto.

¿Qué corte de pelo te hace ver más joven?

Si tienes el cabello rizado u ondulado, cuentas con muchas opciones de cortes de pelo, tienes la principal ventaja de tener volumen natural, situación que no siempre se puede lograr en las que son lacias. Considera los siguientes cortes de pelo para lucir más jóvenes y por ser muy fáciles de mantener:

Pixie: Se ha destacado por ser un estilo juvenil y fresco, que se adapta a cualquier tipo de melena. Ideal para quienes buscan un cambio drástico.

Shag: Si buscas algo más rebelde, puedes optar por el Shag, aunque se adapta a casi todas las melenas, se ven mejor en las rizadas y onduladas.

Bob: Una gran alternativa por ser elegante y juvenil, que se adapta a cualquier cabello. Ya sea que lo pidas al nivel de la mandíbula o de los hombros.

Aunque estos estilos te pueden ayudar a verte más joven, es importante que estilices tu melena y lo cuides, ya que al tener el pelo seco o maltratado nos hará lucir más grandes de lo que somos.

¿Cuál es la diferencia entre el cabello rizado y ondulado?

Es muy fácil poder diferenciar el pelo rizado u ondulado; incluso sus nombres nos dicen la forma que tienen. Por un lado, las onduladas se destacan por tener ondulaciones que forman una “S”, mientras que las rizadas forman rizos en forma de “Z” con mechones más compactos.

Aprovecha la melena que tienes para hacerte los cortes de pelo que te recomendamos para lucir más jóvenes y que son muy fáciles de mantener; son estilos que querrás llevar toda la vida. Dinos, ¿con qué peinado vas a cambiar de look?