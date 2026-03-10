¿Uñas con diseño de insectos? Esta es la nueva tendencia para la primavera 2026; son modernas y llamativas

Tal vez te suene un poco extraño llevar diseños de uñas de insectos; sin embargo, es un estilo que se esta apoderando de las tendencias de las primavera 2026. Cabe resaltar que hay para todos los gustos, ya que existen desde diseños minimalistas hasta para las amantes de los exótico. Mira estas opciones e inspírate para tus siguientes uñas.

Te puede interesar: 10 diseños de uñas con foil dorado; son aesthetic, modernas y combinan con todo en esta primavera 2026

Diseños de uñas con insectos: La tendencia de la primavera 2026

Diseños con diversidad de insectos: Este estilo es para las creativas, ya que se trata de llevar en cada uñas el diseño de diferentes insectos, pueden ser desde escarabajos hasta arañas y lo mejor es que puedes combinar tus colores favoritos.

Un solo tono; También puedes optar por llevar un diseño más serio y llevar tu uña natural acompañado del dibujo a mano alzada de los insectos que elijas y para terminar, una capa de brillo.

|Crédito: Pinterest

Diseño encapsulado: Lleva este estilo en tus uñas con corte coffin, se trata de imitar un estilo encapsulado, lo que parecerá que llevas un insecto en las uñas; sin embargo, solo van dibujados o puedes elegir llevar stickers.

La combinación de colores es muy importante para este tipo de diseños, ya que puedes hacer que se vea desde algo lujoso o elegante, pero también puedes hacerlo ver estilo dark como en la última imagen.

|Crédito: Pinterest

Aesthetic: Si te gusta llevar algo más discreto en las uñas, te sugerimos este tipo de diseños en relieves dorados. Opta por diseños más sofisticados y que solo una uña lleve el dibujo del insecto que elijas.

Estas opciones son perfectas, pues combinan con todo y además te verás en total tendencia en esta primavera 2026.

|Crédito: Pinterest

Minimalistas: Luce sofisticada y hermosa con diseños de uñas de insectos. Para que te veas hermosa con un estilo discreto, pero sin pasar desapercibida inspírate con estos estilos. Lleva una base en tono neutro o pastel y para el toque ideal te sugerimos que elijas pequeños dibujos de insectos a mano alzada.