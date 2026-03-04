16 diseños de uñas inspiradas en Coraline y la puerta secreta; son perfectas para las amantes del estilo dark femenine

La paleta de colores del filme "Coraline y la puerta secreta" es hermosa y hay varios diseños de uñas con distintas formas que harán lucir tus manos hermosas y resaltarán por el estilo dark femenine. Checa estas técnicas en gelish y en acrílico con distintos cortes, desde almendra hasta coffin que te harán ver a la moda y única.

Diseños de uñas estilo 'Coraline y la puerta secreta'

Uñas coffin dark: Si te gustan los colores oscuros y amas los diseños de uñas a mano alzada, estas opciones te van a encantar. Elige unas uñas con espirales y otras más con diseños de gatos negros, estrellas blancas o amarillas y si quieres darle un toque diferente, opta por llevar un par de uñas en tono azul marino.

|Crédito: Pinterest

Uñas en gelish: Estos diseños de uñas son perfectos para aquellas mujeres que quieren sentirse siempre cómodas, pero con un gran estilo. Si quieres llevar las uñas cortas llévalas en corte redondo o recto y elige los diseños que más te gusten.

¿Qué figuras pueden ir en tus uñas? Para que luzcas la vibra de Coraline y la puerta secreta opta por diseños a mano alzada como: botones, espirales, estrellas, lunas, telarañas, gatos y hasta la cara de la misma Coraline.

|Crédito: Pinterest

Uñas cat eye: ¿Te gustan los brillos o el efecto terciopelo? Si no quieres llevar un diseño tan trabajado, pero quieres parecer de otro mundo... Estas opciones son las ideales pues son trabajadas bajo la paleta de colores de Coraline y la puerta secreta. El efecto ojo de gato en forma de espiral es hermoso, te sugerimos que los colores combinen entre sí.

|Crédito: Pinterest

Uñas corte almendra: Este tipo de diseño son espectaculares y gracias a que la uña tiene más espacio se pueden trabajar más figuras. Puedes llevar desde una base nude hasta una azul marino eligiendo los toques en tonos dorados, amarillos o blancos para hacer un buen contraste.