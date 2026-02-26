16 diseños de uñas para pies, ideales para la temporada primavera-verano 2026: son discretas, bonitas y sencillas

La época perfecta para lucir una pedicura de encanto llegó. Ya sea que vayas de vacaciones a la playa o simplemente quieras usar zapatillas abiertas por el calor, a continuación, te compartimos 16 diseños de uñas para pies, ideales para presumir durante la temporada primavera - verano 2026. Son discretas y sencillas, pero muy bonitas y, algunas, hasta elegantes. ¡Checa estas inspiraciones y agenda cita con tu pedicurista!

Desde diseños sencillos en tonos pasteles hasta ideas elegantes en acabado glazed. Mira estos 16 diseños de uñas para pies y presume tu pedicura con sandalias o zapatillas abiertas esta temporada de primavera-verano 2026:



Tonos pasteles: A diferencia del invierno, donde reinan los colores fuertes y fríos, la temporada primavera - verano se distingue por tonos en color pastel. Basta con una base en alguno de estos colores para que tu pedicura luzca sensacional. Si bien es un diseño sencillo, hará que tus uñas se vean muy bonitas. Mira estas 4 ideas:

Estampados florales: Qué sería de la primavera sin las flores. Aprovecha la temporada e integra un estampado floral a tu diseño de uñas. Te recomendamos hacerlo sólo en una de ellas, de preferencia en el pulgar ya que es más grande. Así, evitarás sobrecargar el diseño. ¡Checa estas 4 inspiraciones!

Con brillos: Las uñas sparkling - o con brillos, en español - quedan perfectas esta temporada, ya sea que apliques esta técnica en todas las uñas o sólo en una para resaltar. Aquí te compartimos 4 diseños diferentes para que te des una idea de cómo llevar los brillos a tus pies.

Acabado glazed: Si lo que buscas es elegancia, las uñas en acabado glazed son perfectas para ti. Esta técnica se distingue por imitar el brillo perlado y traslúcido de una glazed donut (dona glaseada). El acabado es sencillo, pero súper elegante. Mira estos 4 diseños:

¿Qué te parecieron las inspiraciones? ¡No esperes más! Agenda cita con tu pedicurista de confianza y no dejes pasar la temporada para presumir unas uñas de encanto.