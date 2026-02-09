3 secretos de skin care coreano que puedes aplicar en casa y sin comprar productos caros

Hay un montón de maneras de cuidar la piel , pero el método coreano —también llamado K-Beauty— se ha vuelto muy popular en los últimos meses debido a lo sencillo y efectivo que resulta. Estos son los 3 secretos que esconde y cómo aplicarlos.

Uno de los detalles más llamativos de estas rutinas son los productos en sí, ya que muchos contienen ingredientes de última tecnología que ayudan a crear una especie de hábito relajante, según explica Vogue España.

Lo que tienes que saber del skin care tipo coreano antes de aplicarlo

1. Los beneficios del skin care coreano

El skin care coreano se basa en cuidar la piel de hoy, pero también en prevenir daños a futuro. Pomys, un portal de belleza y cuidado de la piel, explica que el primer secreto es aplicar los productos en capas para sacar sus mayores beneficios, entre los que se encuentran:

Haz el skin care coreano en solo 10 pasos.|(Especial/Canva)

Tener una piel más luminosa.

Tendrás una textura más hermosa.

Limpiar la piel de la contaminación.

Evita aparición de manchas.

Dejan de salir espinillas o barros.

Ayudan a prevenir las líneas de expresión y arrugas.

2. Por qué el skin care coreano es diferente

Una de las principales diferencias del skin care coreano del común es que esta tendencia cuida con detalle la salud de la piel, más allá de verse bien hoy. De acuerdo con Professional Beauty, usan ingredientes como cremas CC, limpiadores a base de aceite, polihidroxiácidos (PHA), veneno de abeja, centella, propóleo, GInseng y betaglucano, por mencionar algunas.

3. Cómo se hace el skin care coreano: paso a paso

Para hacer la rutina de skin care coreana, debes seguir los 10 pasos esenciales. Expertos sugieren adaptarse a este estilo de limpieza, aunque muchos de los productos no se encuentren en el mercado, sería bueno encontrar uno similar, según la recomendación de tu dermatólogo . Los pasos a seguir son: