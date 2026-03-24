2 rituales de cocina para cerrar marzo de la mejor manera

No es mentira que en muchos hogares la situación no es la ideal, sin embargo algunas personas consideran una opción viable el realizar este tipo de rituales. Se tiene en la mente la idea de atraer cosas positivas para el núcleo familiar o en un sentido de las finanzas personales. Por ello, en este cierre de marzo 2026, se anima a las personas a practicar estos consejos.

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¿Por qué los rituales se volvieron importantes en la vida de las personas?

Es muy común observar que este pensamiento llega a más personas, que ven como una opción viable el practicar asuntos que se encuentran en el ámbito del esoterismo. Por ello, se propagan los distintos rituales para todos los que busquen conectar con las energías dentro del hogar. Y es que el cierre de mes es una oportunidad perfecta para alinear todo el entorno personal.

El cierre de mes y el inicio de otro se percibe como un espacio en el que viene la reflexión, el replanteamiento de los objetivos y para las personas creyentes de los aspectos ya mencionados: el momento para alinear los ámbitos esenciales en casa. Por ello en la cocina se anima a realizar estos procedimientos con sal y arroz.

¿Cómo hacer los rituales con sal y arroz?

Con algunos días disponibles para terminar marzo de 2026, hay tiempo perfecto para que estos rituales se hagan de manera calma y consciente. Dado que la cocina se plantea como un espacio donde se requiere y busca la abundancia, justamente se debe pensar en el anhelo de la provisión.

Ritual con sal

Se debe vaciar la sal de los saleros y estos se deben limpiar perfectamente

Coloca sal nueva, de preferencia sal gruesa

Mientras realizas todo esto, trae a tu mente pensamientos para atraer dinero y estabilidad

Y al final coloca los saleros en el lugar habitual dentro de tu cocina

Ritual con arroz