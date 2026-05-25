Así puedes reutilizar en casa tus frascos vacíos de mayonesa

Si hoy vas a las diferentes redes sociales que se usan con mayor frecuencia, encontrarás docenas de videos que te ayudarán a reutilizar diferentes elementos de tu hogar. Ante eso, la propuesta de este día es bastante detallista, que se espera te convenza. Si te gustan las manualidades o si quieres darle un lindo detalle a alguien, así puedes adornar tus frascos de mayonesa… no los tires.

Noticias Baja California del 25 de mayo 2026

¿Cómo puedes reutilizar tus frascos de mayonesa?

El primer asunto que se debe resolver con los frascos de mayonesa es la limpieza para utilizarles como un bonito adorno. Dado el contenido de este ingrediente de cocina, se indica un lavado con algodón embebido en alcohol para asegurar que la pintura se adhiera correctamente al vidrio. Ya que se secó, el siguiente paso consiste (ya trabajando en el adorno) en una técnica de estarcido o golpeteo con un pincel ancho o una esponja para simular la acumulación de nieve.

Aquí la situación de los detalles continúa con pintura de distintos colores en los bordes y realmente dejando la base lista para los siguientes pasos que no son pintura exclusivamente, sino colocación de elementos. Aunque tú puedes elegir el paisaje de tu preferencia, uno de los clásicos que se propone aquí es el de navidad o invernal.

Con estos pasos artísticos, lograrás un paisaje hermoso que se logra a través de la reutilización de elementos que son tan básicos como una mayonesa. En ese sentido, se camina hacia una postura incluso de reciclaje que ha sido multi mencionada en estos últimos años. Por ello, se recomienda encontrar diferentes propuestas de adorno, pues también hay adornos con velas o de la forma que mejor les acomode a los practicantes de su propio arte.

¿Qué es DIY y por qué utiliza frascos de mayonesa?

DIY son las siglas de la frase en inglés que dicta Do It Yourself, que es una propuesta que se popularizó en los espacios digitales para la reutilización de elementos que generalmente terminan en los residuos. En este caso específico de los frascos de mayonesa, se te da la explicación y tú puedes convertir este recipiente en una obra de arte.