4 cortes de pelo que ayudan a disimular la papada en mujeres: y quedan divinos
Elige un estilo que sea clave para dar movimiento, volumen y definición a tu cara
Si quieres disimular la papada, puedes hacerlo a través de un buen corte de cabello que ayude a estilizar el rostro mientras luces radiante y sofisticada. La clave está en elegir estilos que aporten movimiento, volumen y definición alrededor de la cara. Por eso, estos cortes de pelo para mujer pueden convertirse en tus mejores aliados.
- 1. Corte de pelo en capas para disimular la papada: Las capas ayudan a crear movimiento y suavizar las facciones del rostro. Este tipo de corte aporta volumen en puntos estratégicos y evita que la atención se concentre en la zona de la mandíbula. Lo ideal es llevar capas largas que comiencen desde debajo del mentón para estilizar visualmente el cuello, detalla Glamour.
- 2. Corte de pelo long bob para disimular la papada: El long bob es uno de los cortes más favorecedores porque alarga visualmente el rostro y aporta elegancia. Lo recomendable es que quede ligeramente por debajo de la mandíbula para crear un efecto más estilizado. Además, este corte combina perfecto con ondas suaves o peinados desenfadados para un look moderno y rejuvenecedor.
- 3. Puntas desfiladas para esconder la papada: Las puntas desfiladas ayudan a suavizar el contorno facial y evitan que el cabello se vea demasiado recto o pesado. Este efecto genera más movimiento y crea una apariencia mucho más ligera y favorecedora para el rostro. También es una excelente opción para quienes buscan un estilo fresco y fácil de peinar.
- 4. Corte shag para esconder la papada: El corte shag se caracteriza por sus capas despeinadas y su estilo relajado. Este look aporta volumen en la parte superior del cabello y equilibrio en las facciones. Gracias a su efecto desenfadado y moderno, ayuda a desviar la atención de la papada mientras aporta personalidad y un toque juvenil.
Cómo reducir la papada con ejercicios en casa:
Además de disimular la papada con un corte de cabello, también puedes realizar ejercicios que ayuden a tonificar la mandíbula y fortalecer la zona del cuello. Según Elle, existen algunos ejercicios sencillos que podrían ayudarte a mejorar la apariencia de esta área.
- Date un masaje con gua sha para drenar: El masaje con gua sha ayuda a estimular la circulación y favorecer el drenaje linfático. Este método puede contribuir a reducir la inflamación y dar una apariencia más definida al rostro y la mandíbula.
- Haz estiramientos cervicales para liberar el canal linfático: Los estiramientos de cuello ayudan a relajar la tensión acumulada y mejorar la postura. Mantener una buena alineación cervical también puede ayudar a estilizar visualmente la zona de la papada.
- Ejercicio de platisma: El ejercicio de platisma consiste en estirar los músculos del cuello y la mandíbula mediante movimientos faciales específicos. Este tipo de rutina puede ayudar a fortalecer los músculos de la zona y mejorar su firmeza con constancia.