4 cortes de pelo que ayudan a disimular la papada en mujeres: y quedan divinos

Si quieres disimular la papada, puedes hacerlo a través de un buen corte de cabello que ayude a estilizar el rostro mientras luces radiante y sofisticada. La clave está en elegir estilos que aporten movimiento, volumen y definición alrededor de la cara. Por eso, estos cortes de pelo para mujer pueden convertirse en tus mejores aliados.



1. Corte de pelo en capas para disimular la papada: Las capas ayudan a crear movimiento y suavizar las facciones del rostro. Este tipo de corte aporta volumen en puntos estratégicos y evita que la atención se concentre en la zona de la mandíbula. Lo ideal es llevar capas largas que comiencen desde debajo del mentón para estilizar visualmente el cuello, detalla Glamour.

2. Corte de pelo long bob para disimular la papada: El long bob es uno de los cortes más favorecedores porque alarga visualmente el rostro y aporta elegancia. Lo recomendable es que quede ligeramente por debajo de la mandíbula para crear un efecto más estilizado. Además, este corte combina perfecto con ondas suaves o peinados desenfadados para un look moderno y rejuvenecedor.

3. Puntas desfiladas para esconder la papada: Las puntas desfiladas ayudan a suavizar el contorno facial y evitan que el cabello se vea demasiado recto o pesado. Este efecto genera más movimiento y crea una apariencia mucho más ligera y favorecedora para el rostro. También es una excelente opción para quienes buscan un estilo fresco y fácil de peinar.

4. Corte shag para esconder la papada: El corte shag se caracteriza por sus capas despeinadas y su estilo relajado. Este look aporta volumen en la parte superior del cabello y equilibrio en las facciones. Gracias a su efecto desenfadado y moderno, ayuda a desviar la atención de la papada mientras aporta personalidad y un toque juvenil.

Corte de pelo shag para disumular la papada.|(ESPECIAL/Pinterest)

Cómo reducir la papada con ejercicios en casa:

Además de disimular la papada con un corte de cabello, también puedes realizar ejercicios que ayuden a tonificar la mandíbula y fortalecer la zona del cuello. Según Elle, existen algunos ejercicios sencillos que podrían ayudarte a mejorar la apariencia de esta área.

