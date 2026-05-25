Cúrcuma y pimienta negra: por qué se recomienda y para qué sirve

Si eres fanático de las recetas caseras y te encanta buscar nuevos sabores para tu cocina, la búsqueda de la leche dorada es para ti. La combinación de cúrcuma y pimienta negra son parte de la preparación de un elemento bastante mencionado en redes sociales, dentro del mundo culinario. Por ello, se te anima a realizarlo, añadiendo el comentario de que es bastante benéfica para tu salud. Descubre todos los detalles a continuación.

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¿Por qué la cúrcuma y pimienta negra ayudan a tu salud?

Aunque para muchos sea un concepto nuevo, esta combinación de cúrcuma y pimienta negra provienen de la India y su sistema de medicina tradicional. La llamada leche dorada se indica que fortalece el cuerpo y ayuda en lo general a mejorar el bienestar. La leche en mención es fácil de preparar, tiene ingredientes accesibles y se anima a beberla en días de frescos o por las noches.

Se argumenta que tiene beneficios de salud por sus aportes antiinflamatorios, provenientes de la curcumina de la cúrcuma, que ayuda precisamente a reducir la inflamación. También se indica que como es una bebida caliente, cae “como anillo al dedo” antes de dormir, ayudando a relajar el cuerpo para el descanso.

Pero eso no es todo, los expertos ponen a la leche dorada como una favorecedora del sistema inmune, pues la combinación de especias ayudan a fortalecer las defensas. Mientras que en un aporte final, el jengibre beneficia el proceso digestivo y alivia la sensación de pesadez.

¿Cómo se hace la leche dorada con cúrcuma y pimienta negra?

Ingredientes

Una taza de leche vegetal (avena, coco o almendra)

Una cucharada pequeña de cúrcuma en polvo

Media cucharada de jengibre en polvo o fresco rallado

Una pizca de pimienta negra

Una cucharadita de miel natural

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