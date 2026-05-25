Cúrcuma y pimienta negra: por qué se recomienda y para qué sirve
La cúrcuma y pimienta negra son una combinación que pocos han esuchado pero la cual es sumamente efectiva. Así la puedes utilizar para hacer una leche especial.
Si eres fanático de las recetas caseras y te encanta buscar nuevos sabores para tu cocina, la búsqueda de la leche dorada es para ti. La combinación de cúrcuma y pimienta negra son parte de la preparación de un elemento bastante mencionado en redes sociales, dentro del mundo culinario. Por ello, se te anima a realizarlo, añadiendo el comentario de que es bastante benéfica para tu salud. Descubre todos los detalles a continuación.
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¿Por qué la cúrcuma y pimienta negra ayudan a tu salud?
Aunque para muchos sea un concepto nuevo, esta combinación de cúrcuma y pimienta negra provienen de la India y su sistema de medicina tradicional. La llamada leche dorada se indica que fortalece el cuerpo y ayuda en lo general a mejorar el bienestar. La leche en mención es fácil de preparar, tiene ingredientes accesibles y se anima a beberla en días de frescos o por las noches.
Se argumenta que tiene beneficios de salud por sus aportes antiinflamatorios, provenientes de la curcumina de la cúrcuma, que ayuda precisamente a reducir la inflamación. También se indica que como es una bebida caliente, cae “como anillo al dedo” antes de dormir, ayudando a relajar el cuerpo para el descanso.
Pero eso no es todo, los expertos ponen a la leche dorada como una favorecedora del sistema inmune, pues la combinación de especias ayudan a fortalecer las defensas. Mientras que en un aporte final, el jengibre beneficia el proceso digestivo y alivia la sensación de pesadez.
¿Cómo se hace la leche dorada con cúrcuma y pimienta negra?
Ingredientes
- Una taza de leche vegetal (avena, coco o almendra)
- Una cucharada pequeña de cúrcuma en polvo
- Media cucharada de jengibre en polvo o fresco rallado
- Una pizca de pimienta negra
- Una cucharadita de miel natural
Realización
- En una olla pequeña calienta la leche vegetal pero a fuego medio y sin dejar que hierva.
- Agrega la cúrcuma, el jengibre y la pimienta negra. Mezcla bien para integrar a la perfección todos los ingredientes.
- Cocina durante 5 minutos, moviendo constantemente los ingredientes, para evitar que se formen grumos o se pegue al fondo de la olla.
- Retira del fuego y agrega la miel para endulzar de manera natural.
- Y finalmente sirve caliente y disfruta.