Cómo maquillar los ojos a partir de los 60 años

A partir de los 60 años debemos aplicar ciertas técnicas al maquillar los ojos, con la finalidad de obtener un aspecto femenino y rejuvenecido, ya que podemos al final tener una apariencia que resalte las arrugas de nuestro rostro, en especial de la mirada.

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Para que eso no te pase, te vamos a explicar cómo debes hacerlo, técnica que te ayudará a lograr elevar la mirada visualmente, además de mantener una piel hidratada en todo momento.

¿Cómo maquillar los ojos a los 60 años?

Como ya lo mencionamos es importante tener una buena técnica y preparación, en especial a partir de los 60 años, ya que evitaremos tener un aspecto muy pesado que marque en exceso las arrugas. Es así que el Modo IA de Google recomienda realizar los siguientes pasos para maquillar los ojos:

Preparación de la piel: Aplica un contorno de ojos, y una prebase, ya que con ellos lograrás tener una mejor adherencia del producto, evitando que las sombras se muevan o empiecen a cuartearse.

Sombras y colores: Opta por aquellos productos que sean en crema y acabado satinado, preferentemente evita las sombras mate muy secas y los brillos de glitter muy grueso. En colores escoges los neutros, ya sea café suave, champán o terracota.

Levanta el ojo: Aplica una sombra de color hueso o champan en el parpado móvil. Con el ojo abierto, aplica un marrón medio por encima del pliegue natural (hueso de la ceja). Difumina el color con movimientos ascendentes para un efecto lifting.

Delineado: Opta por un delineador marrón u oscuro, ya que el negro endurece las facciones. Traza una línea delgada y difuminamos inmediatamente, evita líneas muy rígidas. No delinees la línea de agua con colores oscuros, opta por tonos crema o beige.

Pestañas y cejas: Riza tus pestañas y aplica una máscara que te aporte volumen, maquilla las raíces. Con un lápiz fino rellena los huecos de tus cejas, busca elevar el arco final de tus ojos.

¿Qué se maquilla primero, los ojos o las cejas?

Entre las usuarias ha surgido la duda sobre qué se debe maquillar primero, los ojos o las cejas. Usualmente, se recomienda primero empezar con las cejas; así, al final, lograrás pulir las orillas para después extender las cejas; después podrás continuar con el delineador, pestañas y rostro.

Sin embargo, esa decisión depende de cada persona, ya que todos tenemos un orden y técnica diferente. Ya conoce la forma correcta de maquillar los ojos, logrando lucir espectacular a partir de los 60 años.