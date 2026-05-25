5 tonos de cabello ideales para la piel fría

Al ser de piel fría, es importante tener cuidado con los colores que portamos, esto se debe a que hay tonalidades que pueden generar una mala sintonía en nuestro aspecto, en especial si tenemos contemplado hacer algún cambio en el color del pelo.

Noticias Baja California del 25 de mayo 2026

Es así que te vamos a explicar cuáles son los tonos de cabello ideales para quienes tienen la piel de ese color. Toma nota para que aproveches todas las recomendaciones al respecto.

¿Qué color de cabello usar en la piel fría?

El Modo IA de Google explica que la piel fría se ve muy favorecida al usar tonos de cabello que tengan bases e iluminaciones frías, ya que con esas opciones logran una luminosidad natural en el rostro, además de evitar que la piel tenga un aspecto opaco. Estas son las 5 alternativas ideales:

Castaño helado o cenizo: Una alternativa oscura, incorporando destellos plateados.

Rubio ceniza: Aporta luz natural al rostro, pero no cae en competencia con el tono rosa de la piel.

Negro azulado: Un tono intenso que tiene reflejos azulados, creando un contraste nítido y sofisticado que define las facciones a la perfección.

Borgoña intenso: Una opción para quienes están buscando experimentar con colores rojos. Logra armonizar a la perfección con la piel.

Rubio platino: Una opción audaz y futurista, creando un balance impecable.

¿Qué color de cabello debemos evitar?

Aunque ya te explicamos los mejores tonos de cabello para la piel fría, también es importante que identifiques las opciones que no son ideales, ya que se encargarán de darte un aspecto cansado, además de romper con la armonía cromática de tu rostro y generar un efecto muy rojizo en tu apariencia. Evita las siguientes opciones:

Dorados.

Cobrizos intensos.

Tonos miel.

Siguiendo todas las recomendaciones anteriores, lograrás tener un aspecto increíble, en especial si tienes contemplado hacer algún cambio de look en tu siguiente visita al salón de belleza. Prueba con las opciones que te mencionamos anteriormente y selecciona la que más llame tu atención.