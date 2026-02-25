Estos son los 3 alimentos que más te causan sueño

El momento de comer es uno de los más importantes para las personas, aunque algunos de ellos pueden causar sueño en un momento del día que no es el ideal, por lo que se recomienda consumirlos en un horario más cercano a la noche, cuando es tiempo de descansar.

Un estudio científico, aseguró que hay tres alimentos que tienen un efecto de causar sueño cuando se consumen, incluso pueden hacer que las personas se lleguen a sentir con menos energía de lo normal a lo largo del día después de comerlos.

¿Cuáles son los alimentos que causan sueño?

Por tal razón, aquí te diremos cuáles son esos alimentos que puedes evitar para no tener sueño a lo largo del día y poder rendir con todas tus labores.

Carbohidratos refinados

En esta categoría se encuentran productos como el pan blanco, pastas y los postres como pasteles, los cuales tienen una gran cantidad de carbohidratos, los cuales suben los niveles de glucosa en sangre.

Esto provoca la liberación de insulina, la cual incrementa la producción de serotonina y melatonina, sustancias que se relacionan con la somnolencia en las personas.

Pavo y carnes

Son productos que tienen un gran contenido de triptófano, un aminoácido que en el cuerpo se transforma en serotonina y en melatonina, conocida como la hormona del sueño. Por lo que su consumo en grandes cantidades puede ocasionar sueño en cualquier momento del día.

Alimentos con gran cantidad de grasa

En este grupo tenemos comidas fritas, quesos y alimentos que tienen una gran cantidad de grasa, por lo que el proceso de digerir es más demandante, por lo que el sistema digestivo requiere de más sangre y provoca sueño en las personas. El efecto puede ser mucho más complicado, cuando se mezcla la grasa con carbohidratos.

