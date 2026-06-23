En las casas o departamentos con habitaciones pequeñas, la cama suele ocupar el mayor espacio disponible, por lo que una de las opciones es elegir un modelo diferente que pueda liberar áreas para almacenamiento, para caminar o para el trabajo. Por ello, traemos para ti estas 3 alternativas para ganar metros cuadrados y dormir más cómodo. Conoce las 4 ideas para reemplazar la cabecera tradicional y hacer que la habitación parezca más grande.

Las alternativas, según el portal Houzz, pueden ser a partir de muebles transformables o los sistemas modulares, los cuales marcan tendencia en el mundo del diseño de interiores. Lo anterior, ya que se puede adaptar una habitación a distintas actividades sin realizar remodelaciones costosas. Estas son las 4 opciones que están reemplazando a las mesas de centro tradicionales en salas pequeñas.

3 alternativas de la cama para ganar espacio en la recámara y dormir cómodo|IA

Alternativas de la cama para ganar espacio en la habitación

1. Camas abatibles: Las llamadas Murphy permanecen ocultas dentro de un gabinete vertical cuando no se utilizan. Este sistema mantiene un buen espacio durante el día, para que las personas realicen otras actividades como trabajar, hacer ejercicio o estudiar. Lo mejor de todo es que muchos modelos actuales incorporan libreros, escritorios o repisas integradas.

2. Cama con cajones inferiores: Este tipo de cama aprovecha un área que normalmente permanece vacía, a fin de guardar ropa de cama, cobijas, zapatos o prendas de temporada sin instalar muebles adicionales. Este tipo de solución ayuda a mantener el orden y disminuye la necesidad de colocar cómodas voluminosas dentro de la recámara.

3. Sofás cama modernos: Este tipo de mueble ofrece soporte adecuado tanto para dormir y descansar durante la noche como para el uso cotidiano como sofá, por lo que con esta pieza “matas a 2 pájaros de un tiro”. Este diseño es útil en habitaciones para visitas, estudios o departamentos tipo loft.

Cabe destacar que los sofás cama son los más económicos en el mercado, ya que su precio ronda entre los 2 mil y 5 mil pesos. Mientras que las otras 2 opciones, un modelo con las llamadas “3 B”, valen a partir de 5 mil pesos.