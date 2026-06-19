Los pasillos pueden ser los espacios más olvidados del hogar, por lo que, si es tu caso, puedes aprovecharlos con 6 opciones para hacerlos funcionales. Asimismo, puedes instalar 3 alternativas que no sean los portarretratos tradicionales, a fin de hacer que las paredes parezcan más limpias. Conoce las 4 alternativas para reemplazar la cabecera tradicional y hacer que la habitación parezca más grande

Las tendencias actuales del diseño de interiores muestran una preferencia por soluciones más ligeras y versátiles que reducen la saturación visual. Es decir, una decoración con menos elementos y una distribución equilibrada permite generar una mayor sensación de amplitud y orden en este tipo de espacios. Estas son las alternativas para reemplazar la cabecera tradicional y hacer que la habitación parezca más grande.

3 alternativas para reemplazar los portarretratos tradicionales y hacer que las paredes del pasillo parezcan más limpias|IA

Las 3 alternativas para reemplazar los portarretratos tradicionales

1. Repisas delgadas: Las llamadas picture ledge se han convertido en una de las principales alternativas para mostrar fotografías, ilustraciones y pequeños objetos decorativos. A diferencia de los portarretratos fijados al muro, este objeto permite cambiar la distribución de las imágenes sin realizar nuevas perforaciones. Esta opción crea un aspecto más uniforme y evita la saturación visual que suele producir una gran cantidad de marcos colocados de manera independiente.

2. Paneles de listones de madera: Es una de las tendencias de diseños de interiores contemporáneos. Estos paneles aportan textura, aumentan la sensación de altura y funcionan como fondo para colocar pequeñas repisas, ganchos o accesorios decorativos sin sobrecargar el ambiente. Cabe mencionar que sobre estas estructuras pueden instalarse clips, pequeñas bases o sistemas magnéticos para exhibir fotografías de manera temporal.

3. Marcos digitales: Los marcos digitales sustituyen las fotografías impresas mediante una pantalla que reproduce imágenes almacenadas en memoria interna o en la nube. Un solo marco puede mostrar cientos de imágenes, lo que ayuda a mantener una apariencia más limpia y organizada dentro del pasillo, especialmente en viviendas con espacios reducidos.