¡A Luis LE URGE renovarse para evitar el mandil negro en MasterChef 24/7! Así se lo dijo Ramahá
El yucateco fue sincero con su compañero y le dejó las cosas en claro: ¡o se arriesga o sigue en la cuerda floja!
Luis ha estado en boca de todos desde hace varios días en MasterChef 24/7 y no por sus platillos, sino por su actitud quejosa y la serie de escándalos que ha protagonizado sobre todo con Antrax; en medio de esta situación, Ramahá le aconsejó que mejor se ponga creativo en la cocina o seguirá con el mandil negro más semanas.
¿Por qué Ramahá piensa que Luis debe renovar sus propuestas en MasterChef 24/7?
Luego de su clase de emplatado de repostería con la Chef Lili Cuéllar, Luis y Ramahá tuvieron una charla en la que el creador de Notibola aceptó que ya está cansado porque desde que entró nomás no deja el mandil negro: "La suerte no me ha acompañado, ya este es mi QUINTO mandil", se lamentó.
Para Ramahá, la respuesta está en las repeticiones de Luis tanto en sus emplatados como en sus propuestas carentes de creatividad que ya no impresionan tanto a los Jueces:
"¿Será que sea la misma forma de emplatado? Porque yo veo muy repetitivos muchos cortes de muchas personas, no ingredientes, pero por ejemplo he hecho salbutes, sopes, tostadas, cortes, salsas... ¿no has pensado cambiar?", aconsejó.
Sorprendentemente, Luis aceptó que ya lo había pensado e incluso reveló que ya detectó un patrón en común en todas sus propuestas: "Sí he pensado cambiar sobre todo la técnica de mis platillos porque la técnica es la misma: un salseado, una crema y la proteína, voy a hacer más cositas", prometió.
Lo cierto es que el factor tiempo y los ingredientes juegan mucho en contra de los cocineros, pero Ramahá consideró que siempre hay opciones para cambiar, consejo que Luis prometió aplicar: "Ya quiero descansar de eso (del mandil negro), sí es un estrés estar así cada ocho días", concluyó.
¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?
Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.
¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?
Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces podrás sintonizar la transmisión desde Disney+ y por tiempo limitado en el sitio web oficial de Azteca UNO totalmente gratis; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.