5 ideas para hacer un cine en casa y celebrar el Día del Padre en familia

Este domingo se conmemora el Día del Padre en México. A través de esta fecha, se rinde homenaje a los jefes de familia y se reconoce su labor en la crianza y vida de los hijos, por lo que la celebración suele ser en grande. Si aún no tienes plan para este fin de semana, no te preocupes. Aquí te compartimos 5 ideas para festejar con un cine en casa y hacer del Día del Padre una fecha inolvidable.

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Día del Padre: 5 ideas para hacer un cine en casa y celebrar en familia

La magia del cine radica en reunirse y ser testigos de una buena historia. Bajo esta línea, te compartimos 5 ideas para llevar esta experiencia a tu hogar y celebrar el Día del Padre en Familia.

Maratón de películas

No necesitas una gran pantalla para celebrar. Reúnanse en familia y seleccionen algunas de las películas favoritas de papá. Para elevar la experiencia, pueden crear boletos de cine personalizados con la fecha y función especial de “Día del Padre”.

Proyección al aire libre o en la sala

Si en casa tienes acceso a un jardín o terraza, puedes proyectar la película en grande. Ya sea en una sábana blanca o una pared lisa del mismo color en tu sala. Agrega algunas mantas, cojines o sillas para crear un ambiente aún más acogedor. ¿Nuestra recomendación? Hacerlo de noche y con luces cálidas para una mejor experiencia.

Cine temático

Si tu papá tiene un género o película favorita, pueden hacer una tarde de cine temática. Decoren con carteles impresos, stickers de sus personajes favoritos y snacks alusivos al género o película en cuestión.

Con barra de snacks personalizada

Para llevar la experiencia del cine en casa al siguiente nivel, planeen una barra de snacks personalizada. Más allá de las típicas palomitas, puedes preparar diversos aperitivos, como nachos, dulces, hot dogs o mini hamburguesas. ¡Opciones hay muchas!

Proyección de videos especiales

Si estás en busca de algo más emotivo, en vez de proyectar alguna película, pueden elegir videos personales, ya sea de recuerdos especiales o mensajes grabados por cada miembro de la familia. Sin duda, se trata de un detalle sencillo pero verdaderamente emotivo.