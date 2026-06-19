Antrax expone a Luis por una “mentira” y se lamenta por su actitud en MasterChef 24/7: “Me molesta”

La clase con la Chef Lili Cuéllar de este viernes 19 de junio en MasterChef 24/7 estuvo llena de momentos de tensión, empezando por el fuerte regaño que la "Maestra del fuego" les dio a los cocineros por no poner atención. Y después, llegó la confrontación entre Antrax y Luis, quienes volvieron a pelear por los trastes sucios y se acusaron mutuamente por no saber trabajar en equipo.

Esto porque decidieron cocinar sin hablarse y cada uno se dispuso a hacer sus actividades, sin pensar que terminarían discutiendo enfrente de todos. Sin embargo, el que no se quedó conforme con las cosas fue Antrax, que buscó la forma de hablar en privado con la chef y expuso a Luis por no ser honesto y echarle la culpa de dejar desorden, cuando asegura, sí limpió todo.

"Me choca que me echen la culpa cuando no la tengo. Y obviamente hay que aceptarla porque no me voy a poner a debatir con usted. Pero pues obvio me molesta cuando yo ya aprendí y esta vez dejé todo limpio, toda mi estación y Luis tenía un relajo. Y sí, sí me molesta", dijo el cocinero notablemente frustrado.

El castigo que se ganaron Antrax y Luis por un error en MasterChef 24/7

La misión de cocinar juntos para sus demás compañeros, es parte del castigo que los chefs le pusieron a Luis y Antrax por haber fallado en la prueba de la oreja de cerdo. De igual manera, hubo sanciones para Daniela, Michelle, Jazmín y Julio, a los que se les impusieron distintas tareas, como limpiar los refrigeradores y pasar la noche en vela haciendo fondos.

¿Por qué se pelearon Luis y Antrax? Así empezó su conflicto en MasterChef 24/7

Si bien en un principio de la competencia eran muy unidos y hasta estaban empezando a construir una linda amistad, la convivencia entre Antrax y Luis fue deteriorándose por diferencias en sus formas de pensar y actuar. Además, el creador de "Notibola" ha acusado directamente a su compañero de ser "doble cara" y sigue reprochándole que en la semana 1 supuestamente quiso sabotearlo con una olla de presión.