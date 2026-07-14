Ella es Aurélie Garzonio, una de las nuevas sobrevivientes de Survivor México La Reliquia en Llamas

Estamos a una semana exacta del gran estreno de Survivor México: La Reliquia en Llamas y aunque no se han revelado todos los nombres que formarán parte de la nueva edición del reality show, hay 12 personalidades cuya participación está más que confirmada, por lo que a continuación te invitamos a conocer un poco más de una de ellas y se trata de Aurélie Garzonio.

¿Quién es Aurélie Garzonio?

La conductora y aficionada al fitness nacida en Montpellier, Francia tiene, hasta el momento, 502 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram y tiene interés por temas relacionados a la salud y el bienestar, así como a deportes y disciplinas como el futbol, el beisbol y las artes marciales mixtas.

La también seleccionada olímpica en natación en su país natal lleva varios años viviendo en la Ciudad de México y ha destacado por participar y ganar medallas en varias competencias del ámbito fitness.

¿Quiénes son los participantes confirmados de Survivor México La Reliquia en Llamas?

Viviann Baeza

Shada Hernández

Sahit Sosa

Julio Camejo

Rey Grupero

Anahí Izali

Abel Robles

Tzasna Carrasco

Aurélie Garzonio

Javier Márquez

Azalia “La Negra”

Bobby Larios

Recuerda que todavía faltan cuatro nombres por revelar que completarán el elenco de 16 personalidades que vivirán en las condiciones extremas que ofrecerá Survivor México La Reliquia en Llamas.

¿Cuándo inicia Survivor México La Reliquia en Llamas?

Bajo la conducción del reconocido Carlos Guerrero "Warrior", Survivor México La Reliquia en Llamas comenzará este próximo lunes 20 de julio en punto de las 06:30 PM por medio de la señal de Azteca UNO y podrás seguir todo lo que ocurra en el reality show en nuestras redes sociales.