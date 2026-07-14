ÚLTIMA HORA: Abren votaciones para que elijas qué Cocinero deberá ir al final del reto por el Pin del Chef de este lunes 13 de julio en MasterChef 24/7

Si estás al tanto de lo que sucede en el universo de MasterChef 24/7 sabrás la importancia del Pin del Chef, pues la semana comienza a tener su rumbo desde el mismo lunes, cuando uno de nuestros Cocineros se hace con este codiciado beneficio que ciertamente les da un poder sobre el resto de los participantes.

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Por ello, esta noche se han abierto votaciones para que elijas qué Cocinero deberá pasar a la segunda parte del reto de esta noche, donde tendrá mayores posibilidades de hacerse con este Pin.

¿Cómo votar en MasterChef 24/7 para que tu Cocinero favorito vaya a la parte final del Reto?

Hay varias maneras de votar en el programa de la cocina más popular de México. Puedes escanear el código QR que aparece en pantalla una vez que Claudia Lizaldi lo señale.

También podrás hacerlo si entras en nuestro sitio web oficial de TV Azteca, encontrarás la sección de MasterChef 24/7. Después de dar clic en este apartado, aparecerá el menú de “VOTA”, donde podrás ver a los Cocineros y Cocineras que quieres que pase al final del Reto del Pin del Chef este lunes.

También puedes dar con las votaciones de MasterChef 24/7 a través de la aplicación gratuita de TV Azteca En Vivo, misma que puedes encontrar en la PlaySotre y la AppStore ya que está disponible para celulares con sistema iOS y Android.

Recuerda que tienes 10 votos para usar a tu gusto y también podrás tener 10 votos EXTRAS de manera rápida y sencilla.

¿Qué pasará este lunes en MasterChef 24/7?

Nada está escrito y esta noche los Buenos se enfrentarán a los Villanos en una noche donde habrán robos, pues entre los dos bandos se disputarán los ingredientes de esta noche.

Todos deberán de hacer su mejor esfuerzo para que entreguen el mejor platillo en esta noche y así logres hacerse con el Pin del Chef este lunes 13 de julio.