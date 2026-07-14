5 diseños de uñas inspirados en la final del Mundial 2026 para ver la Ceremonia de Clausura

¿Ya definiste tu look para la Ceremonia de Clausura? Estamos muy cerca de ver uno de los partidos más emocionantes de los últimos años y de conocer qué selección se quedará con el triunfo; esta ocasión amerita que toda tu emoción se exprese en tu manicure. Por tal razón, a continuación te mostramos algunos diseños de uñas para la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

5 diseños de uñas para la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

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1. Con canchas dibujadas

Comenzamos el listado con un diseño que deja muy clara tu pasión por el futbol. Con canchas plasmadas sobre las uñas y balones, estarías más que lista para la Ceremonia de Clausura. También tiene franjas en algunas puntas, con los colores de México para que no se nos olvide la sede y la actuación de nuestra selección.

2. Eclécticas

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Esta idea es para quienes no le tienen miedo al color, los contrastes y los diseños maximalistas en el manicure. Además del clásico balón y la cancha, tiene referencia a los 3 países anfitriones y la copa en dorado.

3. Uñas transparentes para la Ceremonia de Clausura

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Poner las puntas transparentes y combinarlas con franjas delgadas y dibujos pequeños, te permiten mostrar tu pasión por la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sin que el diseño de tu manicure sea muy sobrecargado y resulte fácil de combinar.

4. Diseño minimalista de uñas para la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

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¿Minimalismo y futbol? Sí se puede tener una combinación así y este diseño es la muestra. Tiene un balón de gran tamaño en una uña, lo cual es una referencia bastante clara; el resto de las uñas se mantienen totalmente en nude, para estilizar tus manos y brindar elegancia.

5. Con diferentes banderas

Finalizamos con una idea que nos encantó porque consiste en que tú personalices las puntas de tus uñas con los colores de las banderas que prefieras. Puedes hacer referencia a las últimas selecciones en competir, incluyendo la que se convierta en ganadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026™; otra opción es plasmar las banderas de los equipos que a ti te hubiera gustado ver en la final, como México o hasta Noruega (no nos olvidamos de ti, Haaland).