Este el corte de cabello que nunca requiere peinado y luce perfecto

No todo en el mundo de la belleza pasa por las tendencias del momento. Algunos cortes de cabello, maquillajes o estilos de ropa nunca pierden vigencia, pueden renovarse un poco pero siempre están allí.

Muchos los llaman clásicos, mientras que otros los adoptan como sus favoritos. Lo cierto es que la mayoría de ellos son elegidos por su funcionalidad, su simpleza o sus destacados efectos, motivo por el cual aparecen entre las ideas más destacadas si se lo consultamos a la Inteligencia Artificial (IA).

Cambio de look en el año

Cualquier época del año es ideal para un cambio de look, remarca Gemini al hablar de los cortes de cabello y resaltando que no existen restricciones, aunque muchos elijan el momento según la funcionalidad y el clima.

Más allá del clima, esta aplicación de IA afirma que lo más importante es considerar tu ritmo de actividad y la salud de tu fibra capilar. Por ejemplo, si realizas actividad física frecuente, te convendrá un estilo versátil que sea fácil de recoger o que no requiera demasiado tiempo de peinado. “Al final, el mejor momento para un cambio es aquel en el que sientas que tu imagen necesita renovarse para acompañar tu estilo de vida actual”, sentencia Gemini.

¿Un corte que no requiere peinado?

Tomando lo expuesto anteriormente, la Inteligencia Artificial pone el foco en que muchas personas buscan encontrar un corte de cabello que luzca bien sin esfuerzo, algo que puede considerarse como el "santo grial" de la peluquería.

Al respecto, Gemini precisa que la clave no está solo en el largo, sino en trabajar con la textura natural del cabello para que, al secarse al aire, caiga en su lugar. Por ello, comparte las mejores opciones según diferentes estilos y texturas:

El "Shaggy" moderno (capas invisibles): Es el rey del wash-and-go. Se caracteriza por capas desconectadas y desfiladas que aportan movimiento.



Por qué funciona: Al tener tantas texturas, si un mechón se mueve de más, parece parte del diseño.

Ideal para: Cabellos con ondas naturales o finos que buscan volumen sin usar herramientas de calor.

"French Bob" (a la altura de la mandíbula): Una melenita corta, generalmente con las puntas ligeramente desfiladas hacia adentro.



Por qué funciona: Es un corte con "memoria". Se corta siguiendo la caída natural del pelo para que, al despertar, solo necesites acomodarlo con los dedos.

Dato extra: Si tienes el rostro anguloso, este corte suaviza las facciones de forma inmediata.

El Pixie "despeinado": Contrario a lo que se cree, el pelo muy corto puede ser el más fácil de mantener si se deja un poco más largo en la parte superior.



Por qué funciona: Solo requiere un poco de cera o crema para peinar para definir las puntas en 10 segundos.

Ideal para: Quienes buscan un cambio radical y quieren olvidarse del secador por completo.

"Clavicut" (corte a la clavícula): Es la longitud perfecta: ni muy corto para que se "infle", ni muy largo para que pese y pierda forma.

