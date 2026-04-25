La planta de bajo mantenimiento que hará explotar tu jardín de flores

La primavera 2026 nos está regalando bellos paisajes y un sol acogedor. Las actividades al aire libre se han vuelto más frecuentes y la invitación a embellecer el interior y exterior de nuestro hogar, con las bondades de la naturaleza, es toda una tentación.

En los jardines de los mexicanos se vislumbran flores de todos los colores y plantas que cumplen con distintas finalidades. Están aquellas especies que aportan aromas, las que atraen polinizadores y las que se encargan de alejar a las plagas y los insectos, en todos los casos parece que pensar bien qué plantas incluir es fundamental.

Una planta para llenar de flores el jardín

Como se mencionó, la naturaleza ofrece una gran variedad de opciones cuando de embellecer nuestro hogar se trata. Es que no solo podemos encontrar plantas para el interior de la casa, sino que existen algunas que son ideales, o tal vez indispensables para que integren nuestro jardín.

@laenfermerabotanica ~ HIPERICUM PERFORATUM ~ HIPERICO la hierba de San Juan Originario de Europa, su nombre deriva del griego “Hypericon” que significa “por encima de lo imaginable ”, a indicar las grandes virtudes terapéuticas de la planta. Algunos autores antiguos refieren la palabra “imagen” a las fuerzas astrales negativas que el hipérico anularía. Perforatum (con perforaciones) se refiere a los minúsculos agujeros que las hojas vistas en transparencia muestran y que, son claro signo de la virtud más sobresaliente del hipérico: la de ser cicatrizante. ( En todos los aspectos ) Es de hecho una planta muy rica en taninos qué te recomiendo estudiar a cabalidad antes de usar de manera interna,al recogerla las manos se tiñen de marrón y son los taninos que tras la maceración de sus flores amarillas, nos da aquel precioso aceite color rubí intenso, como el del frasco 😍 El nombre vulgar ”hierba de San Juan” con el que se conoce en la mayoría de los idiomas, recuerda como sus propiedades se amplifican, cuando se recoge durante el solsticio de verano. Te recomiendo usarlo de manera externa si no conoces todos sus efectos adversos si realizas tratamientos largos en conjunto con medicamentos. El hipérico cura las heridas, cicatrizándolas cuando hay ulceraciones internas o externas y estimulando la circulación a nivel local. Tanto en las heridas como en las quemaduras actúa como anestésico, reduciendo el dolor y la inflamación; contiene una sustancia ligeramente antibiótica que controla la infección y regenera los tejidos dañados. En uso interno es digestivo y combate el ardor de estomago; ayuda en las enfermedades renales y, en infusión por la noche, controla la enuresis nocturna (pipí en la cama) en los niños. 🙏 Todo un botiquín en una sola planta!!! Nos vemos en el Diplomado Palntas para la Felicidad donde vemos todos los detalles, para uso seguro de ésta maravillosa hierba. Revisa toda la info del Diplomado el link en la bio. ♬ sonido original - La Enfermera Botánica 🌿

La hierba de San Juan es una de las plantas más elegidas y también de las más recomendadas. Es que se trata de una planta perenne reconocida mundialmente por sus flores amarillas de cinco pétalos. Esta especie crece en forma de arbusto por lo que puede hacer explotar los jardines con hojas de color verde intenso y flores amarillas imposibles de ignorar.

Una planta de bajo mantenimiento

Los expertos en jardinería aconsejan que la hierba de San Juan ocupe un lugar central en nuestro jardín, preferentemente en donde el sol la acompañe durante el mayor tiempo posible. Esta planta precisa de la luz solar para florecer y crecer, por lo que una correcta ubicación se torna necesaria.

Además, la hierba de San Juan es de bajo mantenimiento ya que se adapta prácticamente a cualquier tipo de suelo, aunque prefiere los que gocen de buenos nutrientes. Esta especie no requiere de mucha agua por lo que hay que evitar los suelos encharcados y se aconseja abonarla con materia orgánica.

Como último tip para que tu jardín luzca muy bello en esta primavera gracias a la hierba de San Juan, hay que realizarle un riego escaso, evitando el exceso de agua y que se mojen sus hojas y pétalos.

