Kim Shantal se desvanece durante entrenamiento en vivo a 2 días de su pelea en Supernova 2026; este es su estado de salud

Estamos a 2 días de la pelea entre las influencers Kim Shantal y Karely Ruiz en el evento de Supernova 2026 y parece que Kim empieza a sufrir estragos a causa de los fuertes entrenamientos. Mientras entrenaba boxeo en un ring para prepararse para el evento, se desvaneció, preocupando a sus entrenadores, quienes tuvieron que levantarla del piso. De inmediato, su equipo la rodeó y la sentó en un banco para que tomara un poco de aire. Los fans han comenzado a reaccionar en redes sociales y la mayoría piensa que es muy probable que la pelea sea cancelada.

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¿Qué pasó con Kim Shantal?

Se difundió en redes sociales un video donde se ve perfectamente a Kim Shantal caer al piso del ring donde entrenaba boxeo. El equipo de entrenadores que se encontraba en ese momento corrió de inmediato a socorrerla. Levantaron a la influencer y la colocaron en una silla para que se reincorporara mientras le ponían algo de hielo y le daban un poco de aire.

¿Cuál es el estado de salud de Kim Shantal?

Hasta el momento no ha habido ni un comunicado de prensa ni una declaración en redes sociales por parte de Kim. Sin embargo, todo parece estar bien y que solamente fue un susto por el cansancio excesivo del entrenamiento.

¿Se cancela la pelea de Kim Shantal vs. Karely Ruiz?

No, hasta el momento de escrita esta nota, todo sigue en pie. Aunque en redes sociales los fans que están al pendiente de la cartelera de Supernova 2026 consideran que Kim Shantal debería cancelar, pues si el entrenamiento fue muy duro para ella, las cosas se pueden complicar más el día del evento. “Va a decir que ya no va a pelear”, dijo un usuario de redes sociales.

¿Cómo quedó la cartelera de Supernova: Génesis?

Hasta que no haya un comunicado oficial, las cosas permanecen tal y como estaban:

