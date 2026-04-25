3 prendas que favorecen a cuerpo petite

Un cuerpo petite es aquél que tiene una estatura baja y necesita de prendas más favorecedoras para conseguir un look equilibrado. Aunque no se trata de seguir reglas súper estrictas, sí deben aprender a jugar con las proporciones.

El objetivo en estos casos es conseguir una silueta visualmente más larga y armoniosa. El secreto está en los estilos que no corten el cuerpo y que dirijan la mirada hacia arriba, así podrán sacarle el máximo provecho a su guardarropa.

Uno de los errores más comunes al vestir este tipo de figuras es perderse en capas de tela excesivas o en cortes muy holgados que ocultan la estructura ósea. La clave está en definir bien la cintura, y buscar líneas vertidales para ganar unos cuantos centímetros visuales de forma instantánea.

“Amenacé a Óscar por meterse con mi familia” al hermano de Naomi no le importa terminar tras las rejas

Las 3 prendas que favorecen a un cuerpo petite

Pantalones de tiro alto o high-waisted

Al situar la línea de la cintura por encima del ombligo se crea la ilusión óptica de unas piernas mucho más largas. Si se eligen en corte wide leg o rectos, este efecto se hace aún más potente.

Pantalones de tiro alto para cuerpo petite|Pinterest

Faldas y vestidos con corte mini

Necesitas mostrar un poco más de pierna para que la figura no se vea encajonada, Un corte en "A" que llegue por encima de la rodilla es ideal para dar movimiento sin abrumar la estatura.

Faldas y vestidos en corte mini para cuerpo petite|Pinterest

Prendas con cuello en "V"

Este escote despeja la zona del cuello y el pecho, lo que alarga visualmente el torso. Es un detalle simple, pero que aporta verticalidad y elegancia a cualquier vestido o blusa.

Blusa con cuello en V que favorece a cuerpo petite|Pinterest

Para algunas personas, los cuerpos petite tienen diversos beneficios, como una apariencia de juventud prolongada, ya que sus facciones y su complexión suelen proyectar una edad mucho menor a la que realmente tienen las personas.

Otra de sus ventajas es la versatilidad con las tallas, ya que es posible encontrar prendas favorecedoras incluso en secciones infantiles o juveniles, lo que a veces supone un ahorro, especialmente en ciertas marcas de lujo.