4 trucos naturales para ahorrar dinero y suavizar la piel de las manos después de los 50

Si tienes más de 50 años y notas que la piel de tus manos está más seca, delgada o con manchas, no te preocupes. Antes de entrar en desesperación, hay soluciones naturales que puedes aplicar desde casa. Recuerda que con el paso del tiempo, la piel pierde colágeno y elasticidad, lo que hace que las manos se vean más ásperas y muchas veces los costos de cremas especializadas están por las nubes. Aquí te contamos qué hacer, cómo hacerlo y cuándo aplicar estos trucos naturales para devolverles suavidad de forma sencilla.

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4 trucos naturales para suavizar tu piel y ahorrar dinero

1. Aceites naturales

Si lo que buscas es hidratación profunda, los aceites son tus mejores aliados. Lo que deberás hacer es aplicar aceite de coco o de oliva directamente en las manos antes de dormir y masajear durante 5 minutos. Se debe hacer todas las noches para obtener mejores resultados. Los aceites son perfectos para restaurar la barrera natural de la piel y evitan la pérdida de humedad.

2. Exfoliación suave con azúcar y miel

Exfoliando tus manos, eliminarás las células muertas de tu piel. Lo que tienes que hacer es mezclar una cucharada de azúcar con miel y frotar suavemente tus manos. Este proceso lo tendrás que hacer 2 veces por semana. Como resultado tendrás unas manos más suaves y con mejor textura desde la primera aplicación.

3. Mascarilla nutritiva con leche y avena

Si lo que buscas es nutrición intensa, deberás mezclar avena con leche hasta formar una pasta y aplicarla en tus manos por 15 minutos. Para tener mayores resultados, repite 1 o 2 veces por semana. Notarás de inmediato cómo se calma la piel, se hidrata y mejora su apariencia.

4. Adiós a las manchas con limón

Antes de decirte lo que debes hacer, te advertimos que debes tener cuidado con este método. Deberás aplicar unas gotas de limón en zonas con manchas. Es muy importante hacerlo solo por las noches, pues en el día se puede irritar tu piel.