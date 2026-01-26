inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

5 cortes para mujeres con cabello largo: es según tu tipo de pelo, están hermosos

Existen estilos de cortes que realzan el volumen, otros que aportan movimiento o ayudan a definir mejor la textura natural del cabello. Checa cuáles son.

cortes de pelo largo castaño
El pelo castaño es hermoso en todo tipo de piel. |(ESPECIAL/Pinterest)
Notas,
Estilo de vida

Escrito por:  Ana André | DR

El cabello largo ofrece infinitas posibilidades a la hora de elegir un corte, pero no todos los estilos funcionan igual para cada tipo de pelo. La clave está en encontrar aquel que se adapte a tu textura, volumen y forma natural para resaltar lo mejor de tu melena. En esta lista descubrirás 5 cortes para mujeres con cabello largo, pensados según tu tipo de pelo, que no solo son favorecedores, sino que además están hermosos y marcan tendencia.

Expertos en moda de la revista Vogue dieron a conocer cuáles son las mejores opciones para tu pelo, más allá de que sea rizado, fino, con mucho volumen o incluso siguiendo las tendencias del 2026.

Estos son los mejores cortes de cabello

1. Corte en capas largas: ideal para aportar movimiento y ligereza, especialmente en cabellos lisos u ondulados.

cortes para mujeres con cabello largo
|Pinterest

2. Corte recto: perfecto para quienes buscan un look elegante y pulido, recomendado para cabellos finos y lisos.

cortes para mujeres con pelo largo
|pinterest

3. Corte en V: aporta dinamismo y estiliza la melena, ideal para cabellos abundantes.

cortes para mujeres con cabello largo
|pinterest

4. Corte en U: suaviza el contorno del cabello y mantiene el largo, favorece a casi todos los tipos de pelo.

cortes para mujeres con pelo largo
|pinterest

5. Corte con flequillo largo: enmarca el rostro y le da un toque moderno al cabello largo sin perder versatilidad

cortes de pelo para mujeres
|pinterest

Los cuidados que debes tener con el pelo largo

Desde la revista Elle publicaron una guía clara y útil sobre los cuidados para el pelo largo, entre los que mencionaron:

  • Corte regular de puntas: recorta las puntas cada 6 a 8 semanas para prevenir el quiebre y las puntas abiertas.
  • Hidratación constante: usa acondicionador en cada lavado y aplica mascarillas nutritivas al menos una vez por semana.
  • Lavado adecuado: no laves el cabello todos los días; el exceso de lavado puede resecarlo y debilitarlo.
  • Protección térmica: antes de usar secador, plancha o rizador, aplica siempre protector térmico.
  • Cepillado suave: desenreda de medios a puntas y utiliza cepillos de cerdas suaves para evitar la rotura.
  • Evita el exceso de calor: el uso frecuente de herramientas calientes daña la fibra capilar y opaca el cabello.
  • Aceites y sérums: aplica unas gotas en las puntas para sellar la hidratación y aportar brillo.
  • Peinados sin tensión: evita coletas muy tirantes que debiliten el cabello y favorezcan la caída.
  • Alimentación equilibrada: una dieta rica en proteínas, vitaminas y minerales ayuda a mantener un cabello fuerte y sano.
  • Dormir con protección: usa fundas de satén o seda para reducir el frizz y el quiebre durante la noche.
Tags relacionados
Belleza Tendencias

Galerías y Notas Azteca UNO