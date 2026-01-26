5 cortes para mujeres con cabello largo: es según tu tipo de pelo, están hermosos
Existen estilos de cortes que realzan el volumen, otros que aportan movimiento o ayudan a definir mejor la textura natural del cabello. Checa cuáles son.
El cabello largo ofrece infinitas posibilidades a la hora de elegir un corte, pero no todos los estilos funcionan igual para cada tipo de pelo. La clave está en encontrar aquel que se adapte a tu textura, volumen y forma natural para resaltar lo mejor de tu melena. En esta lista descubrirás 5 cortes para mujeres con cabello largo, pensados según tu tipo de pelo, que no solo son favorecedores, sino que además están hermosos y marcan tendencia.
Expertos en moda de la revista Vogue dieron a conocer cuáles son las mejores opciones para tu pelo, más allá de que sea rizado, fino, con mucho volumen o incluso siguiendo las tendencias del 2026.
Estos son los mejores cortes de cabello
1. Corte en capas largas: ideal para aportar movimiento y ligereza, especialmente en cabellos lisos u ondulados.
2. Corte recto: perfecto para quienes buscan un look elegante y pulido, recomendado para cabellos finos y lisos.
3. Corte en V: aporta dinamismo y estiliza la melena, ideal para cabellos abundantes.
4. Corte en U: suaviza el contorno del cabello y mantiene el largo, favorece a casi todos los tipos de pelo.
5. Corte con flequillo largo: enmarca el rostro y le da un toque moderno al cabello largo sin perder versatilidad
Los cuidados que debes tener con el pelo largo
Desde la revista Elle publicaron una guía clara y útil sobre los cuidados para el pelo largo, entre los que mencionaron:
- Corte regular de puntas: recorta las puntas cada 6 a 8 semanas para prevenir el quiebre y las puntas abiertas.
- Hidratación constante: usa acondicionador en cada lavado y aplica mascarillas nutritivas al menos una vez por semana.
- Lavado adecuado: no laves el cabello todos los días; el exceso de lavado puede resecarlo y debilitarlo.
- Protección térmica: antes de usar secador, plancha o rizador, aplica siempre protector térmico.
- Cepillado suave: desenreda de medios a puntas y utiliza cepillos de cerdas suaves para evitar la rotura.
- Evita el exceso de calor: el uso frecuente de herramientas calientes daña la fibra capilar y opaca el cabello.
- Aceites y sérums: aplica unas gotas en las puntas para sellar la hidratación y aportar brillo.
- Peinados sin tensión: evita coletas muy tirantes que debiliten el cabello y favorezcan la caída.
- Alimentación equilibrada: una dieta rica en proteínas, vitaminas y minerales ayuda a mantener un cabello fuerte y sano.
- Dormir con protección: usa fundas de satén o seda para reducir el frizz y el quiebre durante la noche.