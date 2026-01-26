5 cortes para mujeres con cabello largo: es según tu tipo de pelo, están hermosos

El cabello largo ofrece infinitas posibilidades a la hora de elegir un corte, pero no todos los estilos funcionan igual para cada tipo de pelo. La clave está en encontrar aquel que se adapte a tu textura, volumen y forma natural para resaltar lo mejor de tu melena. En esta lista descubrirás 5 cortes para mujeres con cabello largo, pensados según tu tipo de pelo, que no solo son favorecedores, sino que además están hermosos y marcan tendencia.

Expertos en moda de la revista Vogue dieron a conocer cuáles son las mejores opciones para tu pelo, más allá de que sea rizado, fino, con mucho volumen o incluso siguiendo las tendencias del 2026.

Estos son los mejores cortes de cabello

1. Corte en capas largas: ideal para aportar movimiento y ligereza, especialmente en cabellos lisos u ondulados.

|Pinterest

2. Corte recto: perfecto para quienes buscan un look elegante y pulido, recomendado para cabellos finos y lisos.

|pinterest

3. Corte en V: aporta dinamismo y estiliza la melena, ideal para cabellos abundantes.

|pinterest

4. Corte en U: suaviza el contorno del cabello y mantiene el largo, favorece a casi todos los tipos de pelo.

|pinterest

5. Corte con flequillo largo: enmarca el rostro y le da un toque moderno al cabello largo sin perder versatilidad

|pinterest

Los cuidados que debes tener con el pelo largo

Desde la revista Elle publicaron una guía clara y útil sobre los cuidados para el pelo largo, entre los que mencionaron:

