3 cortes de pelo que hacen que las mujeres luzcan más delgadas por su estética

Mucho se ha hablado respecto a la importancia que los cortes de pelo tendrán en el mundo de la moda durante este 2026, y más para aquellas mujeres que desean lucir bien a través de peinados no tan complicados. En este sentido, ¿sabías que hay algunos cortes que permiten que ellas luzcan más delgadas de lo que realmente son?

La Inteligencia Artificial de Google Gemini ha revelado que existen algunos cortes de pelo que tienen la facultad de estilizar el rostro, lo cual ayuda a crear una ilusión de una figura más delgada no solo en la zona de la cara, sino en el cuerpo en general. Ante ello, luce interesante conocer cuáles son las 3 mejores opciones para esta situación.

¿Cuáles son los cortes de pelo en mujeres que hacen que luzcan más delgadas?

Long Bob: Se trata de uno de los cortes de pelo más populares e importantes al momento de lucir más delgada de lo que realmente se está. Y es que, de acuerdo con la Inteligencia Artificial, tener una media melena que llegue hasta los hombros permite cubrir los pómulos al momento de afinar los contrastes de la cara.

Se trata de uno de los más populares e importantes al momento de lucir más delgada de lo que realmente se está. Y es que, de acuerdo con la Inteligencia Artificial, tener una media melena que llegue hasta los hombros permite cubrir los pómulos al momento de afinar los contrastes de la cara. Corte en V: Este es uno de los cortes de pelo que más impacto ha generado entre las mujeres, al menos, en los últimos meses. Un corte desfilado en V o, bien, con capas, no solo elimina el volumen en la zona de la mandíbula, sino que además crea un efecto que permite estilizar aún más la figura del rostro.

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Pixie Asimétrico: La tercera opción es, a su vez, una de las más utilizadas por las nuevas generaciones. Google Gemini explica que este es un corte corto que se caracteriza por tener mucho volumen en la parte superior de la cabeza a través de un flequillo lateral que, por su asimetría, permite alargar el rostro de forma inmediata.

¿Qué trucos utilizar para que te veas más delgada con tus cortes de pelo?

La Inteligencia Artificial destaca que la clave está en utilizar el flequillo de lado, pues estos son ideales para romper la redondez que puede existir en tu rostro. Del mismo modo, los reflejos verticales; es decir, la luz en la parte superior del pelo, permite que la mirada se concentre en otros aspectos visuales además de tu rostro.