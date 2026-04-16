3 ideas creativas para reutilizar las bolsas de plástico de colores que de dan en el mercado: se ven aesthetic

Puedes usar las bolsas de plástico que solo te estorban y se amontonan en la cocina después de ir a la tienda o el mercado. Existen un montón de manualidades que puedes hacer con ellas y reciclarlas para que no tengas que tirarlas a la basura.

Desde una bolsa grande para el mandado hasta manteles y decorativos para la casa, todas las opciones son válidad siempre y cuando estés a favor de darles una segunda vida y cuidar el medio ambiente. Además, algunas se ven aesthetic chic.

Las mejores ideas para reciclar bolsas de plástico en manualidades

1. Tapete tejido tipo “crochet” con bolsas

Primero limpia y seca bien las bolsas, luego córtales las asas y la base para quedarte con un rectángulo; dóblalo y corta tiras de unos 2 a 3 cm para formar “hilo plástico” (puedes unirlas haciendo pequeños nudos o encajando una tira dentro de otra).

Con ese material, usa un gancho grueso de crochet o incluso tus manos para tejer en punto básico (cadena y medio punto) formando un rectángulo o círculo; alterna colores para lograr un diseño aesthetic tipo boho, y al final remata escondiendo las puntas. Es ideal como tapete para baño o entrada.

2. Pantalla decorativa para lámpara

Puedes hacer lámparas con bolsas de plástico.|(ESPECIAL/Pinterest)

Reúne bolsas de distintos colores, lávalas y sécalas, después córtalas en tiras o formas orgánicas (como pétalos). Toma una estructura de lámpara vieja o haz un cilindro con alambre resistente, y comienza a amarrar o pegar las tiras de plástico alrededor, superponiendo colores para crear un efecto degradado o tipo vitral; asegúrate de dejar espacios para que pase la luz.

Puedes usar silicón frío o caliente para fijarlas bien, y al encender la lámpara verás cómo los colores crean un ambiente aesthetic muy moderno y acogedor.

3. Cuadros decorativos tipo collage texturizado

Estira varias bolsas de colores y córtalas en figuras (ondas, círculos, tiras o formas abstractas), luego toma un lienzo, cartón grueso o marco reciclado y comienza a pegar las piezas creando un diseño (puede ser degradado, arcoíris o formas minimalistas); para dar textura, puedes arrugar ligeramente algunas piezas antes de pegarlas.

Usa pegamento blanco o silicón, y si quieres un acabado más pulido, pasa ligeramente una plancha (con papel encima para no derretir directo) para fusionar capas. El resultado será un cuadro brillante, moderno y muy aesthetic para decorar cualquier espacio.