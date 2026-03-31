3 diseños de petal nails, la tendencia más nueva de 2026

Las Petal Nails son una nueva tendencia que ha cobrado fuerza durante esta temporada de primavera de 2026, esto debido a que se caracterizan por una estética orgánica, delicada y romántica.

Su principal característica y de donde viene su nombre es la utilización de elementos florales, que pueden ser naturaleza muerta o pétalos de flores dibujados que se pueden adaptar a diferentes estilos y diseños de uñas.

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Los 3 diseños de petal nails que son tendencia este 2026

Elementos naturales

Esta es la versión más popular de la tendencia y se caracteriza por utilizar flores secas reales o pequeños pedazos de pétalos diminutos que se encapsulan sobre la uña, que previamente tiene gel transparente. Así se consigue un efecto de "jardín eterno".

El diseño se puede adaptar según el estilo de cada persona, agregando pocos elementos se mantiene un aspecto pulido y minimalista que también va acorde con el resto de las tendencias de la temporada.

Diseño de petal nails clásico con encapsulado transparente|Pinterest

Efecto transparencia

Este diseño se obtiene colocando sobre la uña una base translúcida, que puede ser rosa, de tonalidades nude o del color del año, que es el Cloud Dancer, para estar aún más en tendencia.

Diseño petal nails sobre base translúcida cloud dancer|Pinterest

Encima se colocan unos cuantos pétalos de naturaleza muerta o los dibujos de las flores a mano alzada con tonos dorados o plateados para dar un estilo más sofisticado.

Blooming gel

Esta técnica consiste en dejar que las gotas del esmalte se expandan suavemente por la superficie de la uña, de tal modo que imiten el degradado natural de los pétalos de las flores, especialmente de las rosas o de las peonías.

Es un look que requiere de más técnica, pero que también puede lucir divertido y elegante, dependiendo de los tonos que se escojan.

Petal nails en técnica blooming gel en tendencia para primavera 2026|Pinterest

Por otra parte, expertos aseguran que este 226 se prefieren los looks de uñas cortas o con formas naturales como las puntas almendradas suaves en longitudes medias, alejándose de lo que se ve demasiado artificial y prefiriendo lo natural.