La verdadera razón por la que Valery Carranza fue ELIMINADA el domingo 26 de abril de Exatlón México

Previo a la recta final de Exatlón México las emociones comienzan a estar al límite y la emisión de este domingo 26 de abril de 2026 lo dejó claro con la eliminación de Valery Carranza un importante elemento del Equipo Azul.

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La integrante del Equipo Azul se despidió del reality deportivo este fin de semana donde desempeñó un gran papel que estuvo marcado por su perseverancia y múltiples regresos, sin embargo, en esta ocasión su historia marcó el punto final donde varios de sus compañeros mostraron su tristeza al verla partir del terreno de juego ya que era un elemento escencial dentro de la competencia.

¿Cuál fue la verdadera razón por la que Valery Carranza dejó la novena temporada de Exatlón México ?

La despedida de Valery Carranza de Exatlón fue debido al Duelo de Eliminación al que tuvo que enfrentarse contra su compañera Katia Gallegos, donde al inicio las dos participantes mostraban una actividad pareja bajo una batalla marcada por la presión, precisión y resistencia. Sin embargo, Katia tomó ventaja, la cual sirvió para definir la salida de Valery.

Con la eliminación de Valery el Equipo Azul se ve vulnerable durante esta etapa decisiva del programa, pues la atleta era una de las más constantes, por lo que ahora con menos integrantes crece la presión entre ellos, mientras que los Rojos se consolidan con ventaja.

Los Rojos ganaron la supervivencia; Katia y Valery llegaron al duelo

¿Cómo fue el paso de Valery Carranza en Exatlón?

Valery Carranza ha destacado por participar en constantes ocasiones en Exatlón México su primera participación la hizo durante la temporada 4, después llegó para la edición All-Star y en la novena temporada, donde se presentó como refuerzo del Equipo Azul y logró mantenerse hasta la semana 30.

Asimismo, Carranza ha destacado como especialista como flag football y representante de México en diversas competencias internacionales, durante su paso en Exatlón México se ha ganado el reconocimiento del público por su energía, resistencia y determinación.