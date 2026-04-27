Celebra el Día del Niño 2026 con 7 ideas para hacer disfraces de Bluey con ropa

Esta semana llega el Día del Niño y la Niña 2026 y, si todavía no tienes ideas para celebrarlo con tu hijo, no te preocupes porque todavía estás a tiempo para hacer algo creativo y divertido. Tal cual te mostramos cómo hacer karaoke de KPop Demon Hunters (Las Guerreras KPop), también existen opciones de Bluey, una de las caricaturas infantiles más queridas y famosas.

Estas 7 ideas de cómo hacer disfraces de Bluey para el Día del Niño te van a inspirar para crear los tuyos con la ropa que tienes en casa, sin necesidad de gastar o rentarlos.

Cómo hacer disfraces de Bluey para niños

En TikTok o Pinterest hay muchas imágenes o fotos de disfraces fabricados a partir de ropa reciclada que ya no se usa, para que te des una idea de por dónde empezar. Por eso, te mostramos una recopilación de las más creativas:

Disfraz “Bluey clásico” con ropa azul básica

Convierte un conjunto de ropa azul en un disfraz sencillo y reconocible. Usa una playera azul claro y un short o pants del mismo tono. Añade detalles con fieltro o cartulina: recorta manchas azul oscuro para pegarlas en los costados y espalda. Para la cara, dibuja con maquillaje infantil una nariz azul y contorno de ojos. Completa con una diadema con orejas hechas de cartón o tela.

Disfraz “Bingo cálida” con tonos tierra

Arma el look de Bingo con ropa en tonos naranja, beige o café claro. Una playera lisa funciona perfecto como base. Agrega manchas con tela más oscura pegadas o cosidas ligeramente. Para el rostro, usa maquillaje para hacer una nariz marrón y detalles suaves alrededor de los ojos. Las orejas pueden ser más cortas y redondeadas para diferenciarla de Bluey.

Disfraz “Bluey pijamada” cómodo y práctico

Utiliza una pijama azul como base para un disfraz ideal para eventos nocturnos o fiestas en casa. Añade manchas con tela adhesiva o fieltro y dibuja detalles con plumón textil si no quieres coser. La ventaja es que el niño estará cómodo todo el tiempo. Complementa con pantuflas y una diadema con orejas suaves.

Disfraz “Bluey con hoodie” versión moderna

Toma una sudadera azul con gorro y transfórmala en un disfraz práctico. Cose o pega orejas en el gorro para que ya formen parte del outfit. Añade manchas en mangas y espalda con tela. Combínalo con jeans o pants azules. Es perfecto para climas frescos y se ve más urbano sin perder la esencia del personaje.

Disfraz “Bluey minimalista” con maquillaje protagonista

Si no tienes ropa específica, apuesta por un look sencillo: ropa en tonos neutros (blanco, gris o azul claro) y enfoca el disfraz en el maquillaje. Dibuja el rostro de Bluey con pinturas faciales: nariz, ojos grandes y contorno. Añade solo unas orejas en diadema. Es rápido, económico y muy efectivo visualmente.

Disfraz “Bluey tutu” versión creativa

Para un toque más divertido, combina una playera azul con un tutú del mismo color. Añade manchas con fieltro para mantener la identidad del personaje. Este estilo mezcla lo lúdico con lo reconocible. Las orejas y el maquillaje ayudan a equilibrar el look para que siga siendo claramente Bluey.

Disfraz “Bluey reciclado” con materiales caseros

Reutiliza ropa vieja azul y decórala con retazos de tela, cartón o incluso papel. Las manchas pueden hacerse con pintura textil o marcadores. Para las orejas, usa cartón forrado con tela o papel. Este enfoque fomenta la creatividad y permite que los niños participen en la creación de su propio disfraz.