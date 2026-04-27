Maryfer Centeno hace impactante revelación sobre Kunno, Ángela Aguilar y Nodal

Nodal y Ángela Aguilar, después de estar envueltos en fuertes rumores sobre una posible separación, parece que todo empieza a calmarse, desde que Kunno subió fotos donde los vemos muy enamorados, dejando de lado todos los chismes sobre el tema.

¡Más juntos que nunca! Ángela Aguilar y Christian Nodal demuestran que su relación está más fuerte que nunca

No obstante, parece que se inició una nueva polémica entre el influencer y la grafóloga Maryfer Centeno, quien reaccionó a un video que realizó el joven sobre la pareja. Te detallaremos qué fue lo que ocurrió.

¿Qué pasó con Maryfer Centeno?

Para entender todo el pleito, hay que saber qué fue lo que pasó. Todo empezó cuando Kunno subió un video donde iba la siguiente frase: “Yo con esas personas que opinan sobre la vida privada de mis amigos”. Donde aparece mostrando el dedo anular mientras baila la canción “Slay” de Kenia OS. Aunque no mencionó ningún nombre, varios internautas detallaron que seguramente se trataba de Nodal y Ángela Aguilar.

Ante las imágenes, Maryfer Centeno no se quedó callada, detalló que ante el contenido subido se sintió aludida, detallando que ese mensaje hacía referencia a la pareja de cantantes y a las críticas que se les han hecho.

La grafóloga detalla que ellos, al hacer su vida privada pública, que han dado entrevistas con diversos comentarios que han marcado la carrera de ambos, detallando que cuando das a conocer factores de tu vida personal, estás dando permiso del “contrato de adhesión”, por lo que tu contenido deja de ser tuyo para ser de la plataforma.

Así que al dar permisos para dejar comentarios y al hacer “lives”, claramente la gente va a opinar, en especial al tratarse de figuras públicas que son reconocidas en la farándula.

¿Qué respondió Kunno al respecto?

Ante la contestación que le hizo Maryfer Centeno, hasta el momento Kunno no ha reaccionado al tema, aunque se ha mantenido activo en redes sociales con diversas coreografías y algunos videos de humor.

Por el video subido por el influencer, muchos lo han criticado al mostrar su apoyo a Nodal y Ángela Aguilar, donde varios han resaltado que los cantantes sí han hablado de la vida de otras celebridades.