4 ideas para marcar cuadernos: se ven aesthetic y separan tus materias

Los cuadernos para la escuela no tienen que ser aburridos; puedes decorarlos con diseños bonitos que se vean aesthetic, ya sea para separar materias o darles personalidad a cada uno.

Estas 4 ideas para marcar cuadernos son fáciles de hacer y no te tomarán mucho tiempo. Inspírate con estos ejemplos que puedes crear con plumones, colores y marcadores sencillos, sin necesidad de gastar dinero.

Las ideas para marcar cuadernos de la escuela

Marcar cuadernos es muy sencillo porque no hay reglas. Sin embargo, para que se vea aesthetic, puedes seguir algunos pasos básicos antes de dibujar tu diseño: traza un margen de 1 o 2 cm en la hoja para delimitar el espacio. Luego, dentro de ese marco, añade una de las siguientes ideas:

Dibujo con conejitos + materias: puedes crear un pequeño universo de conejitos esponjosos que representen cada materia. Por ejemplo, uno pintando para Arte o uno leyendo para Español. Agrega detalles como nubes, estrellas o colores pastel para reforzar el estilo cute y hacer que cada cuaderno tenga identidad propia.

Marcar cuadernos.|(Pinterest) Flores de primavera: esta temporada es ideal para decorar con plantas y flores. Puedes dibujar margaritas, tulipanes o flores silvestres alrededor del margen y dejar el centro limpio para escribir el nombre de la materia. Usa colores suaves o degradados para lograr un acabado más delicado y armonioso.

Estilo buscador de Google: este diseño es perfecto si no sabes dibujar mucho. Haz una ventanilla tipo buscador, escribe el nombre de la materia como si fuera una búsqueda y agrega datos como tu nombre o grupo. Puedes jugar con colores y tipografías para que se vea más creativo y moderno.

|(Pinteres) Marcos marinos: si te gusta organizar por meses o temas, crea marcos con elementos del mar como conchas, olas, estrellas marinas o peces. Los tonos pastel o azules suaves ayudan a lograr un estilo aesthetic relajado y fresco, ideal para separar contenidos dentro del cuaderno.

4 ideas para marcar cuadernos| Marcos marinos

Si crees que no tienes creatividad o paciencia para dibujar tus propias portadas, no pasa nada. Existen plantillas en plataformas como Canva o Pinterest que puedes descargar y pegar directamente en tu cuaderno. Te recomendamos imprimirlas en papel de calcomanía o en acetato para que se adapten mejor y luzcan más profesionales.