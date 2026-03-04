3 diseños de uñas minimalistas elegantes que te harán la sensación de la fiesta

Los diseños de uñas se han vuelto una de las formas más claras y concretas para ingresar al mundo de la moda y la belleza, hecho que ha tomado fuerza en este inicio del 2026. Bajo este contexto, vale decir que el estilo minimalista ha generado mucha popularidad, sobre todo, tanto en hombres como mujeres de las nuevas generaciones.

Los diseños de uñas minimalistas han logrado trascender con el paso de los meses; sin embargo, ha sido en las últimas semanas que su popularidad ha sobrepasado los niveles naturales. Esto se debe no solo a los estilos que estos conceptos tienen, sino también a los colores y a los formatos que entrega y que las hacen distintas a las demás.

¿Qué diseños de uñas minimalistas te harán ser el centro de la fiesta?

Manicura Rosa: La primavera del 2026 luce como el momento perfecto para que estos diseños de uñas sobresalgan entre los demás, y qué mejor que hacerlo con esta tonalidad que, además de ser suave, va perfecto con distintos estilos de outfit, lo cual hace que este diseño minimalista sea uno de los mejores.

Milky Nails : Se trata de una de las tendencias más constantes en los últimos meses debido a que es un estilo que mezcla un blanco translúcido a través de un acabado por demás cremoso. Esta situación genera, a su vez, una estética que no solo se vislumbra alineada, sino clásica y elegante al mismo tiempo.

: Se trata de una de las tendencias más constantes en los últimos meses debido a que es un estilo que mezcla un blanco translúcido a través de un acabado por demás cremoso. Esta situación genera, a su vez, una estética que no solo se vislumbra alineada, sino clásica y elegante al mismo tiempo. Manicura en Muted: Se ha convertido en uno de los diseños de uñas más llamativos para las mujeres debido a que cuenta con un tono mucho más brillante sin que esto signifique sacrificar la elegancia en sus manos. Se trata, entonces, de un azul pastel a través de una combinación con tonalidades grisáceas.

¿Qué tonos serán los principales en los diseños de uñas minimalistas?

De acuerdo con expertos en belleza, los tonos que van a sobresalir en los diseños de uñas minimalistas son los blancos, rosas y nudes, así como cada una de sus versiones translúcidas. Lo anterior deriva de algunos puntos importantes, destacando su versatilidad y elegancia en relación a otros estilos en las manos.