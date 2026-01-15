Los 5 diseños de uñas románticos para una novia

Las tendencias en la manicura van cambiando constantemente por lo que se van adaptando de acuerdo a la época. En este caso nos vamos a centrar en las uñas de novia para este 2026.

Para este año el minimalismo será el protagonista ya que demuestra la sencillez bien ejecutada que nos lleva a la elegancia e incluso llega la emoción. La manicura luce más limpia, pulida y suaves. Se ponen énfasis en la salud de la uña, la forma natural y los brillos estratégicos.

¿Cuáles son los diseños de uñas de novia?

Manicura francesa clásica

Sin dudas la manicura francesa no pasa de moda y con el paso del tiempo han ido surgiendo otras versiones pues en este caso nos vamos a centrar en la versión tradicional, es decir la base natural y puntas blancas. Esta es una opción limpia, cuidada y sofisticada que es muy versátil para las novias.

Toasted nails

Los tonos chocolates, tostados y tonos tierra, siguen siendo tendencia en este año. Los mismos se inspiran en los tonos cálidos del atardecer y en el brillo dorado de un pan recién tostado. Aquí vas a combinar bases nude, beige o marrón claro. Es una manicura luminosa, elegante y fácil de llevar.

Pink glazed nails

Aquí nos encontramos con un efecto que no deja de ser tendencia pero en este año se inclina por el tono romántico como son el rosa suave, brillo espejo y un delicado efecto nacarado.

Cloud dancer, color del año

La otra opción es la que fusiona la suavidad de la pureza del blanco que lleva a los diseños clásicos. Lo que se busca es uñas perfectamente limadas, cutículas cuidadas y un muy acabado brillante o ligeramente blanco satinado.

Naked nails

Por último, tenemos esta que se centra en una uña perfectamente cuidada. Debes limar bien las cutículas para que queden impecables por lo que no se busca acaparar con un diseño y se inclina a lo más clásico.