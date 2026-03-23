3 diseños de uñas que serán tendencia en abril para celebrar el Día del Niño

Abril se acerca con peligrosidad, y una de las ventajas más importantes que existen de este mes es, sin duda, el Día del Niño, un momento en que los infantes disfrutan de momentos de paz y diversión. Ahora bien, ¿sabías que existen 3 diseños de uñas que se han vuelto tendencia al momento de celebrar este día? Conócelos aquí.

El Día del Niño se ha convertido en uno de los momentos más importantes para pasar tiempo con ese ser que tanto quieres, ya sea para llevarlo a un parque de diversiones, al fin o, bien, a comer. Ante ello, madres y padres pueden disfrutar de este día a través de 3 diseños de uñas con los que puedes destacar en sociedad.

¿Cuáles son los diseños de uñas favoritos para celebrar el Día del Niño?

Manicura francesa con colores pastel: Se trata de una clásica dentro del diseño de uñas en donde esta versión no solo es primaveral, sino muy alegre. Ante ello, en este estilo los colores pastel, como el verde y el lila, destacan sobre una base que es translúcida y nube para destacar entre los demás.

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Uñas flor : La primavera está convertida en una de las mejores estaciones del año y, en relación a esta, las flores destacarán dentro del diseño de uñas. Ante ello, la IA menciona que estos diseños, mediante un gel transparente que simulan jardines en tus manos, serán una auténtica tendencia en este mes del año.

: La primavera está convertida en una de las mejores estaciones del año y, en relación a esta, Ante ello, la IA menciona que estos diseños, mediante un gel transparente que simulan jardines en tus manos, serán una auténtica tendencia en este mes del año. Diseños abstractos curvos: Atrás han quedado los patrones rígidos y con mucha “disciplina” para dar paso a la libertad mediante las curvas y los colores. Ante esto, este estilo se vincula directamente al arte moderno a través de tonos neutros que harán que todo sobresalga durante el Día del Niño.

¿Por qué estos diseños de uñas son la tendencia para abril?

La Inteligencia Artificial Google Gemini ha detectado que, para esta celebración, hombres y mujeres han apostado por estilos que no solo sean sofisticados, sino que también luzcan frescos y que tengan un toque artístico. Para ello, destaca información tomada de aplicaciones como Instagram, Pinterest y Tiktok, por citar algunos ejemplos.